LA TESTIMONIANZAABANO TERME Un pizzico di speranza e tante incognite per il futuro. Questi i sentimenti di Gianluca Maregotto, titolare dell'hotel Aqua di Abano e vicepresidente di Federalberghi Terme Euganee, che riaprirà i battenti della sua struttura di via Giuseppe Mazzini domani, alla vigilia del ponte del Primo Maggio. «Questo anno e più di pesantissime restrizioni ha lasciato in tutto il comparto turistico del nostro territorio...