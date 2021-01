IL COMMERCIANTE

BORGORICCO Se n'è andato in tre settimane Marcello Fiorin, 83 anni, storico commerciante di Sant'Eufemia. Entusiasta e pieno di vitalità, ha accusato i primi sintomi il 10 dicembre, il 14 la conferma della positività. Dopo tre giorni di isolamento domiciliare le condizioni si sono aggravate e l'anziano è stato trasportato all'ospedale di Camposampiero e, da qui, a Schiavonia dove è arrivato con una polmonite bilaterale già in corso. Lunedì nel tardo pomeriggio se n'è andato lasciando nel dolore i figli Marianna, titolare di una cartoleria e tabaccheria a Sant'Eufemia, e Giuseppe, i nipotini Annabelle e Patrick, il genero Pierluigi e la nuora Helena.

Vedovo da due anni, Marcello era l'emblema della vitalità. In paese era conosciuto, stimato ed apprezzato. Originario di Codevigo, si era trasferito nel 1967. A Sant'Eufemia aveva fondato la storica osteria del paese, di fronte alla Chiesa, con rivendita di tabacchi, servizio di centralino e negozio di alimentari. Instancabile lavoratore, fino ai primi di dicembre ha aiutato la figlia Marianna in tabaccheria. Marcello viene ricordato da tutti come una pietra miliare, non solo per il suo ruolo nel commercio locale, ma anche per la sua generosità, la disponibilità ad aiutare tutti, il suo carattere solare.

Attivo nel mondo dell'associazionismo e in parrocchia, tre anni fa era stato insignito del riconoscimento Aquile di diamante da Ascom Padova.

Monia Pasqualetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA