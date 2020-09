IL PIANO

PADOVA «Ci ho già provato tre anni fa ma inutilmente. Allora forse i tempi non erano maturi per creare il sistema veneto delle fiere. Troppe gelosie. Ma adesso ci ha pensato il Covid. Le fiere hanno bisogno di sostenersi altrimenti sarà la fine. Ecco perchè ho intenzione di convocarle dopo le elezioni, se sarò ancora io l'assessore alle Attività produttive».

Roberto Marcato ieri alla presentazione di Antiquaria non ha fatto passerella. Interrogato sul futuro di enti ormai boccheggianti non si è tirato indietro. «Intanto abbiamo dato il via ad un documento poi adottato da tutte le Regioni e portato alla Conferenza con lo stato in cui chiediamo interventi urgenti per il settore. Però è ormai indispensabile, pur nella legittimità delle radici di ciascuna e del territori, dare vita ad un'unica regìa. Dobbiamo aumentare la nostra potenza di fuoco. Occorre una strategia regionale».

Dal momento che Vicenza si è già alleata con Rimini sono Padova e Verona le due fiere a cui si guarda con maggior interesse. Un asse che qualche tempo fa si sarebbe detto impossibile. I due enti si sono fatti la guerra (soprattutto Verona nei confronti di Padova). Poi l'ente scaligero ha inviato una manifestazione d'interesse al progetto di partnership ma non l'ha concretizzato con una offerta economica. Anche perchè forse erano troppi i 4,7 milioni di euro di canone. Ma se la Regione intervenisse immettendo liquidità a sostegno? Risponde Marcato. «Di fronte a un progetto serio si potrebbe ragionare».

Èd è questa la via da percorrere. Invogliare i due avversari a remare insieme dando un aiuto economico. «Anche perchè non è più ora che qualcuno, lo dico da padovano, guardi altri dall'alto. Il Covid ha dimostrato la debolezza anche dei giganti e dall'altra parte la solidità di realtà minori», Padova ad esempio è stata capitalizzata per 65 milioni di euro.

«Una visione unitaria costringerebbe tutti ad avere una sensibilità diversa - continua l'assessore leghista - Ogni fiera potrebbe specializzarsi su eventi importanti e di nicchia». Se si obbedisse all'input dello stato verso la internazionalizzazione, potrebbe entrare in società anche Cassa depositi e prestiti.

E fra Verona e Padova adesso come va? Risponde il direttore generale di Padova Hall, ovvero l'ex Padovafiere, Luca Veronesi: «Intanto ora che i margini sono polverizzati l'unica cosa da non fare è la guerra tra poveri. Poi si sta ancora ragionando su una partnership strategica che può essere adottata con svariate modalità. Non dimentichiamo che noi abbiamo al nostro arco anche due altri importanti asset, il centro congressi in costruzione e la presenza dell'Università che costruirà la Scuola di Ingegneria». Non solo. Il Bo affitterà per sei mesi i padiglioni 14 e 2 per le lezioni degli studenti. E ha messo in bilancio 1,5 milioni di euro, aria pura per un ente che ha avuto uno sbilancio di 7,5 milioni lo scorso anno.

«L'interrogativo adesso è: le fiere hanno voglia di arrivare al sistema fieristico veneto? - conclude Marcato - Perchè l'importante sarebbe già decidere sull'obiettivo. Le modalità verranno dopo».

