IL PROGRAMMA

PADOVA Sei milioni di euro per sostenere l'acquisto di servizi per l'innovazione e per l'internazionalizzazione da parte delle piccole e medie imprese venete. Ieri al Best Western Plus Hotel Galileo sono stati presentati i trenta nuovi bandi del programma Por Fesr 2014-2020 per quanto riguarda la materia dello sviluppo economico. All'evento hanno partecipato aziende e associazioni del mondo imprenditoriale. Le novità sono state introdotte dall'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia, Roberto Marcato.

«Altri 6 milioni di euro destinati al rilancio del nostro tessuto imprenditoriale di piccole e medie imprese afferma Marcato - Bandi a disposizione degli imprenditori per sbarcare sui mercati esteri e per innovare le proprie realtà produttive. Due ambiti essenziali per rafforzare l'imprenditoria veneta, rilanciare l'economia regionale e garantire uno sviluppo reale, offrendo prospettive all'intero nostro sistema imprenditoriale, che insieme alle reti innovative regionali sono stati definiti dal rettore dell'Università di Padova una vera e propria rivoluzione copernicana nell'ambito della ricerca e dell'innovazione».

I CONTENUTI

Il primo bando Sostegno per l'acquisto di servizi per rinnovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese (Azione 1.1.2 Por Fesr 2014-2020), rivolto alle piccole e medie imprese che intendono investire sull'innovazione, garantisce un sostegno all'acquisto di servizi specialistici finalizzati a innovazione tecnologica, innovazione strategica e innovazione organizzativa. Il secondo bando Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione a favore delle piccole e medie imprese (Azione 3.4.2 Por Fesr 2014-2020) mira ad aumentare il numero di imprese venete che intraprendono percorsi di internazionalizzazione, sostenendo l'accesso a servizi che garantiscano l'incremento dell'apertura commerciale e la diversificazione dei mercati. È previsto il finanziamento a servizi collocati in specifici progetti di internazionalizzazione. In entrambi i bandi è prevista una procedura a sportello. Tre gli sportelli attivati per ogni bando, ciascuno dei quali mette a disposizione un milione di euro per un totale, dunque, di sei milioni di contributi.

LO STRUMENTO

Il Programma operativo regionale (Por) è lo strumento attraverso cui la Regione del Veneto, grazie ai circa 600 milioni di euro messi a disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione stessa, svilupperà dal 2014 al 2020 un piano di crescita sociale ed economica nei settori dello sviluppo industriale, dell'agenda digitale, dell'ambiente e dell'innovazione. Il Fondo europeo di sviluppo regionale, detto sinteticamente Fesr, è uno dei fondi strutturali e di investimento europei il cui obiettivo è quello di finanziare progetti di sviluppo all'interno dell'Unione europea. Il Por-Fesr è articolato in 7 assi di intervento suddivisi in specifiche azioni che definiscono le attività ammissibili. «La Regione Veneto è sempre accanto alle nostre imprese aggiunge l'assessore Marcato e questi nuovi bandi lo dimostrano ancora una volta. Mettiamo a disposizione risorse per innovare e internazionalizzare le piccole e medie imprese, offrendo un aiuto concreto».

