IL SINDACATO

PADOVA Prende il via giovedì un nuovo ciclo di dirette sulla pagina Facebook della Cisl Padova Rovigo, per un'analisi della situazione e un confronto sulle proposte per lo sviluppo del territorio. IncontraCisl 2.0, questo il titolo dell'iniziativa, si svilupperà in quattro incontri che inizieranno alle 18 e saranno dedicate a quattro ampie problematiche non necessariamente locali, ma affrontate a partire dalle loro ricadute sul territorio.

GLI OSPITI

Se ne parlerà con importanti personalità politiche e della società civile. Tra gli altri, il presidente del Csv Padova Rovigo Emanuele Alecci, Matteo Mascia dell'Asvess (Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile), gli assessori regionali Roberto Marcato e Cristiano Corazzari, il senatore Vincenzo D'Arienzo, il segretario regionale del Partito Democratico Alessandro Bisato e il vice sindaco di Rovigo Roberto Tovo.

Un momento di confronto sul territorio per il territorio, rivolto agli stakeholder pubblici o privati e a tutti i lavoratori e i cittadini interessati ai temi affrontati o più in generale allo sviluppo del sistema economico e sociale di Padova e Rovigo. Il dibattito è aperto a tutti tramite il collegamento alla pagina Facebook.

IL MONITO

«Dobbiamo ripartire dal territorio commenta il segretario generale della Cisl Padova Rovigo Samuel Scavazzin e vogliamo cercare di farlo attraverso un confronto con alcune figure rappresentative del mondo politico, delle istituzioni locali, della ricerca o del terzo settore. Il nostro obiettivo non è quello di creare delle contrapposizioni tra i diversi punti di vista, ma di essere propositivi per affrontare le problematiche più importanti che la difficile situazione attuale ci pone. Un momento di confronto sulle scelte, le priorità e la visione della Cisl sulla crescita futura, partendo dall'Europa per arrivare, comunque, al territorio».

Il primo incontro, giovedì, sarà incentrato su Europa, Italia, Veneto, Padova Rovigo. Il secondo incontro è in programma per giovedì 11 febbraio e sarà dedicato a La ripartenza dell'area Padova Rovigo. Il terzo, il 25 febbraio, avrà per tema Povertà educativa e Covid. Il ciclo si concluderà giovedì 11 marzo con un incontro sulla Rigenerazione urbana. Tutti i cittadini sono invitati dalla Cisl a partecipare con proposte e commenti.

