IL PIANO

PADOVA L'iniezione del vaccino Pfizer, ma non solo. Quella a cui si stanno sottoponendo in queste ore centinaia di padovani è anche e una vera iniezione di fiducia. La molla per iniziare il 2021 immaginando un ritorno alla normalità. Nel giorno di San Silvestro è scattata la somministrazione nelle case di riposo, oggi invece riprende in modo massiccio la campagna anti-Covid negli ospedali: solo al policlinico di via Giustiniani, giusto per dare l'idea, è prevista una maratona di 12 ore con oltre 500 sanitari coinvolti.

GLI ANZIANI

Partiamo dal 31 dicembre, seconda giornata storica dopo il V-Day di domenica scorsa. Giovedì mattina un'anziana della casa di riposo Galvan di Pontelongo è stata la prima ospite di una Rsa padovana vaccinata contro il Coronavirus. Con lei sono stati immunizzati altri 20 ospiti e 33 dipendenti tra medici e infermieri. Vaccinato sempre l'altro ieri anche il personale delle residenze Botta e San Rocco di Piove di Sacco, dove nei prossimi giorni saranno interessati anche gli anziani.

Somministrazioni di massa pure all'ospedale di Schiavonia e all'ospedale di comunità di Montagnana: nel giorno di San Silvestro sono state vaccinate complessivamente oltre 300 persone da parte dell'Ulss, compresi i primi medici di famiglia. Oggi la dottoressa Ivana Simoncello, direttrice del Dipartimento di Prevenzione, fornirà ulteriori dettagli sulle prossime tappe della campagna vaccinale.

IL SECONDO V-DAY

Sono 92 i sanitari vaccinati sempre giovedì all'Azienda ospedaliera di Padova, che oggi vivrà una maratona dalle 7 alle 19. Appuntamento al piano rialzato del policlinico per oltre 500 tra medici, infermieri e operatori sociosanitari. «Stiamo facendo una campagna davvero molto importante e il criterio scelto per la priorità è quello della fasce d'età, partendo da quelle più avanzate - spiega il nuovo direttore generale Daniele Donato - Per ora sono coinvolti i lavoratori dei reparti Covid del policlinico e dell'ospedale Sant'Antonio. Si sono vaccinati anche alcuni sanitari in servizio al pronto soccorso. L'adesione è molto alta, tra il nostro personale c'è fortissimo interesse. Andremo avanti anche nei prossimi giorni senza fermarci. Abbiamo coinvolto anche gli specializzandi. La scuola di Medicina e la scuola di Specialità stanno dando un apporto significativo anche in questa partita». Dopo le aree Covid toccherà agli altri reparti fino a completare l'intero organico ospedaliero.

IL CARICO

Mercoledì mattina sono arrivate all'aeroporto di Venezia 9.360 dosi di vaccino destinate alla provincia di Padova. All'Azienda ospedaliera sono giunte 1.542 dosi, all'Ulss 6 Euganea 7.683 (comprensive di quelle destinate a parte delle case di riposo). Sono 135 quelle destinate allo Iov, Istituto oncologico del Veneto, dove la campagna ripartirà oggi.

«Se tutto andrà come da piano - ha spiegato il nuovo direttore generale della sanità veneta, Luciano Flor - vaccineremo entro gennaio tutto il personale sanitario e il personale e gli ospiti delle Rsa. Il 18 gennaio partiremo anche con i primi richiami. È previsto il silenzio-assenso per le vaccinazioni, ma è ammessa la possibilità di esprimere un dissenso da sottoscrive per chi non volesse sottoporsi alla vaccinazione». Intanto il nuovo presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, Domenico Crisarà, ha già mandato un avviso perentorio ai colleghi: «Sanzioni disciplinari per chi porta avanti campagne no-Vax».

Gabriele Pipia

