«Manutenzioni senza risparmi: soltanto così si evitano i guasti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIPADOVA Il mezzo lo conosce alla perfezione. Perché era stato proprio lui, nel marzo del 2007, a metterlo in funzione. Antonio Conte, ingegnere, 69 anni, quasi 15 al vertice di Aps Mobilità di cui 4 nelle vesti di direttore di esercizio e, dopo la pensione, per altrettanti responsabile della messa in funzione dell'identico sistema a Mestre, non a caso era soprannominato il papà del tram. Oggi, come quando aveva iniziato a occuparsi del serpentone blu prodotto dalla Translohr, non ha dubbi sul fatto che, nonostante i tre incidenti...