MANIFESTAZIONECITTADELLA «La didattica a distanza non è la risposta al problema. Noi genitori siamo costretti a lasciare i figli ai nonni che sono le persone più a rischio. La funzione della scuola è fare in modo che i bambini siano inseriti nel tessuto sociale che manca da troppo tempo».Parole di Jacopo Banzato, papà di quattro figli di 3, 5, 7 e 9 anni. Il suo pensiero è quello delle 350 persone, non solo di Cittadella, che ieri alle...