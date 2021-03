Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MANIFESTAZIONECAMPOSAMPIERO Si sono ritrovati in piazza Castello in duecento, tra bambini e genitori, per ribadire con rispetto e in modo pacifico che «la scuola non è un computer» e che «la didattica a distanza è tutta un'altra cosa rispetto a stare accanto a dei compagni di classe con i quali si impara la vita». Il flashmob Scuola in presenza organizzato spontaneamente da un gruppo di genitori rappresentanti di classe all'istituto...