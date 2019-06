«Mancanza di rispetto per i cittadini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ASSEMBLEAPADOVA La maggioranza non garantisce il numero legale ed il consiglio comunale fissato per ieri alle 18 naufraga fra gli strali della minoranza e di Libero Arbitrio che chiede le dimissioni del presidente Giovanni Tagliavini. Il consiglio è stato rinviato a oggi pomeriggio sempre alle 18. Quello di ieri si presentava come un appuntamento che non avrebbe riservato sorprese: un unico punto all'ordine del giorno, quello riguardante l'adesione del Comune alla rottamazione delle cartelle esattoriali riguardanti la Tari e multe non...