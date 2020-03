Nessun altra drammatica notizia dall'ospedale di Schiavonia dove rimangono ricoverati 8 dei 42 anziani risultati positivi al test del Covid 19. Dopo la grande paura dello scorso fine settimana che ha visto 2 decessi fra gli ospiti, oltre ad altri 8 casi positivi fra il personale della struttura, cala lo stato di apprensione fra i reparti della Residenza al Parcoi. Resta ovviamente in vigore il codice rosso delle misure di prevenzione, che vede gli anziani positivi al virus ma rimasti all'interno della struttura, rigidamente separati rispetto agli altri ricoverati con riscontro negativo all'esame clinico. Proprio ieri avrebbe dovuto essere somministrato per la seconda volta il tampone. «L'appuntamento ha però spiegato il portavoce Davide Vecchi ha dovuto essere rimandato per la carenza di dispositivi con i quali prelevare i campioni di laboratorio. Il presidio sanitario di riferimento non ne aveva in numero sufficiente e quindi il prossimo riscontro fra gli ospiti potrà avvenire solo alla volta di mercoledì». Sia pure all'interno di spazi rigidamente compartimentati le attività di assistenza ed animazione per gli ospiti oggi sono proseguite. Ma il ritorno alla normalità è davvero problematico, nonostante la direzione della Casa di Riposo sia stata in grado di garantire il turnover del personale di assistenza. L'arresto della curva degli ospiti e del personale contagiato viene salutato come un primo, ma timido segnale positivo da parte della direzione e dell'amministrazione comunale.

Lucio Piva

