SAONARA Si è spenta in ospedale a Piove di Sacco Flora Pizzocaro, 85 anni di Saonara. É l'ennesima vittima del Covid-19. Lascia nel dolore i figli Ledi, Massimo e Mirko. «Mia mamma è stata ricoverata il 18 dicembre scorso - ha raccontato il figlio Mirko, titolare del noto negozio di parrucchiere a Tombelle - a Piove di Sacco. Negli ultimi giorni il suo quadro clinico sembrava migliorare, poi il tracollo. Mi hanno chiamato ieri mattina alle 6 per dirmi che era morta». Flora Pizzocaro aveva lavorato per tanti anni nel settore calzaturiero, poi si era dedicata alla casa e alla sua famiglia come casalinga. Quindici anni fa era rimasta vedova del marito Bruno Destro che nel 1956 aveva fondato il negozio dove ora presta servizio il figlio con la moglie. «Per noi era una mamma meravigliosa - ha proseguito Mirko - con il passare degli anni si portava dietro qualche acciacco tipico della vecchiaia, ma è sempre rimasta lucida. Purtroppo il virus non le ha dato scampo».

Il funerale verrà celebrato giovedì nella parrocchiale di Tombelle alle 9,30. Compatibilmente con le restrizioni imposte dal governo, si attendono numerose persone per l'ultimo saluto. Tra i primi a trasmettere le condoglianze alla famiglia dell'85enne è stato l'assessore al Commercio Simone Bettin. «Conosco Mirko e la sua famiglia da una vita. É terribile quello che sta accadendo. Per uscire da questa brutta situazione occorrono sacrifici e rispetto delle regole».

