IL COLPO

PADOVA (L.I.) Un bersaglio facile, ad un orario insolito, lontano da occhi indiscreti. Era stata probabilmente pianificata nei minimi dettagli la rapina messa a segno da uno sconosciuto all'interno della sala slot Lucky Star di via Venezia. Il malvivente è entrato nel locale poco prima delle 13. In quel momento c'era soltanto la cassiera, una cittadina cinese di 44 anni. Nessun cliente stava giocando alle macchinette. L'uomo, con il volto travisato da un berrettino a visiera e una mascherina chirurgica di colore chiaro, si è diretto senza esitazioni verso la donna minacciandola con un coltello. Le ha intimato di consegnargli il denaro contenuto nel registratore di cassa. La 44enne non ha potuto opporre alcuna resistenza e ha dato il denaro all'individuo. Stando ad una prima stima, il bottino si aggirerebbe sui 4.600 euro. Il malvivente si è poi allontanato a piedi. É probabile che avesse la disponibilità di un'auto parcheggiata nei paraggi. La donna ha dato l'allarme al 112. In via Venezia è arrivata una gazzella del Radiomobile. I carabinieri hanno raccolto la testimonianza della vittima. La cinese non ha però saputo fornire indicazioni precise sull'identità dell'uomo che ha agito a volto praticamente coperto. Gli investigatori contano di poter raccogliere qualche indizio visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.

