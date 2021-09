Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI INTERVENTIBASSA Il maltempo torna a ferire la provincia euganea e in particolare la zona della Bassa, sferzata tra il pomeriggio e la serata di ieri dagli strascichi della forte perturbazione che si è abbattuta sulla parte est della pianura Padana. La pioggia, ma soprattutto il vento e la grandine, hanno colpito diversi comuni costringendo i vigili del fuoco a intervenire per recuperare e mettere in sicurezza pali e rami pericolanti,...