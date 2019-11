Magazzino distrutto, allarme per la nube

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATASAN PIETRO IN GU Da un lato un cielo limpido, nitidissimo, che permette di vedere le cime delle montagne innevate. Dall'altro, un vero e proprio inferno: una nube di fumo nero alta più di venti metri, un'aria irrespirabile e un capannone divorato dalle fiamme. È lo scenario che si è trovato davanti ieri mattina Angelo Gallio, titolare della Rotogal di San Pietro in Gu, azienda con oltre 60 dipendenti che da mezzo secolo produce nastri adesivi. Per fortuna non ci sono feriti, ma l'incendio ha devastato il magazzino suscitando...