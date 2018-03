Magazziniere infedele, rubava la merce alla Rinascente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEPADOVA Quasi trent'anni di servizio come magazziniere. Tutti alla Rinascente di piazza Garibaldi si fidavano di lui, mai nessun sospetto su quell'uomo considerato dall'intero staff un grande lavoratore. Fino a mercoledì, quando i carabinieri della stazione di Prato della Valle lo hanno arrestato con le mani nel sacco. Il 57enne Antonio Ciampi incensurato, residente in città e originario di Brindisi, è stato accusato di avere sottratto merce dal magazzino per svariate migliaia di euro. Ieri mattina, davanti al Gip Mariella Fino,...