LA BATTAGLIA

PADOVA Nell'ultimo incontro con il soprintendente Fabrizio Magani erano presenti l'assessore Bressa, il presidente di Ascom Bertin, Poi Cinefra per Confesercenti e Segato dell'Appe. E Magani conferma le impressioni di quel giorno: «Attendiamo il documento del Comune che potrebbe fare tendenza a livello nazionale. Il Tr ha dato alla città una possibilità: ora c'è il tempo di fare meglio di ciò che si è fatto finora. Per quanto ci riguarda c'è bisogno di regolamentare l'aspetto amministrativo per le autorizzazioni al nostro ufficio delle concessioni. C'è un po' di confusione fra permessi in scadenza, rinnovi con modifiche e nuove concessioni. Per quanto riguarda i tavolini la nostra posizione non cambia anche perchè è il frutto di un ottimo lavoro dei miei predecessori ma siamo disponibili a un accordo quadro anche con la Regione secondo l'articolo 52 del Codice dei beni culturali per migliorare la fruizione delle piazze storiche».

Magani si trova a far fronte a due pronunciamenti di funzionari della Soprintendenza, Pezzetta e Tinè che hanno ugualmente bocciato i pubblici esercizi tanto che il 19 dicembre l'Appe è scesa in campo per difendere gli associati, chiedendo ai propri legali di presentare un'istanza di avvio di procedimento di regolamentazione della concessione dei plateatici, al fine di giungere in tempi ragionevoli a un protocollo d'intesa tra Comune, Soprintendenza e Regione, così come previsto dal Codice dei Beni Culturali. Procedimento che, secondo l'associazione, non è stato seguito nel definire le prescrizioni a carico degli esercenti: la norma statale prevede, infatti, l'obbligo dell'intesa tra la Soprintendenza, la Regione ed il Comune cosa che per Padova non è avvenuta.

La mosca al naso è saltata con l'ultimo provvedimento del Soprintendente Tiné emanato proprio poco prima di andarsene. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: «Dimezza le occupazioni in piazza dei Signori solo da un lato, lasciando l'altro lato pressoché immutato».

Prevede il via libera all'installazione degli ombrelloni a giugno, luglio, agosto e settembre, non solo fino alle 17, ma con una proroga sino alle 19, sia in piazza dei Signori, sia per i due caffè, Vergnano e Goppion, di piazza Erbe. Costoro, però, nel resto dell'anno potranno avere solo il plateatico, esclusi i mesi di novembre, dicembre gennaio e febbraio, nei quali non sarà loro concesso nulla, nè spazi esterni, nè ovviamente la copertura. L'obiettivo di Tiné era far capire che il plateatico è una concessione e non un'occupazione. La seconda limitazione vieta di posizionare sempre ombrelloni, o tende, a ridosso di palazzo Moroni, per «tutelarlo dal punto di vista architettonico»: la proibizione riguarda i bar Caramel, da Romeo (Sotto il Salone) e Il tramezzino, e poi la Gineria, ma quest'ultima per salvaguardare Palazzo Sinigaglia in Piazza della Frutta. Infine, l'ultima imposizione coinvolge soltanto piazza dei Signori, e precisamente le attività ubicate dal lato della Gran Guardia, le quali dovranno posizionare sedie e tavolini rigorosamente dentro le linee bianche disegnate per terra, e quindi avranno meno spazi.

