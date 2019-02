Madri picchiate senza motivo dai figli Un ragazzo di 21 anni finisce in cella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIOLENZAPADOVA L'orco si nasconde dentro le mura di casa, ma non sempre è il marito, il convivente o il fidanzato. Come dimostrano gli ultimi due casi avvenuti a Padova, che vedono come protagoniste due madri picchiate dai figli.I carabinieri sono dovuti intervenire a La Mandria, in via Gradisca, l'altra sera per fermare un ragazzo di 21 anni, G.D. che si era accanito nei confronti della madre. I vicini hanno sentito per l'ennesima volta urla, grida e botte e hanno chiamato il 112. Sono arrivati i militari del nucleo operativo e radiomobile e...