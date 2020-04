MADRE TERESA

MONSELICE La dottoressa Lucia Leone, già primario dell'Unità di Medicina Generale all'ospedale Madre Teresa di Calcutta, da quando è scoppiata l'emergenza è diventata anche la responsabile del reparto Covid. A lei spetta la responsabilità della gestione e dell'organizzazione dell'intera area che, se si prende in considerazione anche l'unita sub-intensiva, conta circa 150 posti letto, dei quali attualmente ne sono occupati 119. «I ricoveri sono calati, ma i malati sono ancora tanti. spiega Leone E il lavoro non si ferma mai. Dal 21 febbraio ad oggi ho avuto solo tre giorni di riposo. Siamo talmente presi che paradossalmente l'ospedale è diventato la nostra casa. Il pensiero del lavoro è diventato totalmente invadente: travolge tutto quello che facciamo. Arrivare a casa e riuscire a staccare non è possibile. La paura di contagiare i nostri familiari è fortissima. Io e mio marito, per esempio, dormiamo in stanze separate». La dottoressa spiega il legame particolare che si è venuto a creare tra colleghi. «All'ospedale siamo tutti insieme, ovviamente osservando scrupolose norme di comportamento, al punto che è come se trovassimo la pace solo lì, anche se proprio lì la pace non c'è. In realtà credo sia la ricerca di conforto nella routine, che può rappresentare la sicurezza del quotidiano che è andata persa. racconta la dottoressa L'altro giorno è stato il compleanno di un collega, che per non infettare moglie e figlio piccolo si è trasferito nella loro seconda casa. Per non passare la propria festa da solo, ha voluto mettersi un doppio turno di 12 ore all'ospedale. Ha portato due tortine del supermercato e una bottiglia di prosecco. Si è creato uno spirito di condivisione e collaborazione fortissimo tra noi che, quotidianamente, viviamo la stessa disperazione e la stessa gioia. Forse non c'è mai stato un momento prima d'ora in cui abbiamo sentito realmente gli altri così vicini». È il secondo paradosso che il personale sta vivendo. Non solo l'ospedale è diventato quasi casa, ma anche, nel momento forse più drammatico della loro carriera, medici e infermieri si aiutano l'un l'altro in ogni modo possibile. «Personalmente ne sono convinta, c'è sempre un lato positivo. conclude Lo dico pur non vedendo una fine a tutto questo. Sono infatti convinta che fino a quando non ci sarà un vaccino efficace dovremo solamente abituarci a convivere con questo virus».

Ca.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA