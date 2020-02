L'AGGUATO

PADOVA In una manciata di secondi è passata dal trascorrere qualche giorno con il figlio all'attendere un'operazione chirurgica in un reparto d'ospedale. Il tutto per una rapina sfumata, che avrebbe fruttato poco o niente al bandito ma che alla settantenne Giuseppina Rulli è valsa un femore rotto. Giuseppina non è padovana, da sempre vive a Pescara. In questi giorni però ha raggiunto il capoluogo euganeo per stabilirsi momentaneamente a casa del figlio Lino e della nuora. Lino tra pochi giorni dovrà sottoporsi a un'operazione di routine e, avendo da poco accolto in famiglia un bambino, ha chiesto alla madre di raggiungerlo per dare una mano in casa alla compagna durante la convalescenza. Quel che l'uomo non avrebbe mai potuto immaginare è che in ospedale oltre a lui sarebbe finita anche l'anziana mamma.

IL FATTO

Poco prima delle 9 di ieri mattina la settantenne stava percorrendo a piedi via Beato Pellegrino. Risalendo da piazza Mazzini si stava dirigendo verso l'abitazione di Lino ma, all'altezza dell'incrocio con via San Giovanni di Verdara, è accaduto l'imponderabile. Sotto al portico uno sconosciuto ha raggiunto alle spalle la donna, le ha afferrato la borsetta e ha tentato di strappargliela. Giuseppina nonostante fosse al telefono proprio con il figlio non ha mollato la presa e in pochissimi secondi il misterioso bandito ha abbandonato i suoi propositi fuggendo a piedi. Un tentativo di rapina in piena regola, andato in fumo grazie alla tenacia della vittima ma che lei ha pagato a caro prezzo. È caduta a terra cozzando violentemente sul selciato del marciapiede. Lino al telefono ha sentito tutto, la donna è rimasta cosciente e nonostante a quell'ora la strada fosse semideserta è riuscita ad allertare il 113.

L'ALLARME

La polizia si è precipitata sul posto con una pattuglia della Squadra volante e un'ambulanza, che ha trasferito la pescarese al pronto soccorso. Lì si è scoperta la vera entità delle ferite poiché gli esami hanno mostrato come la donna si fosse procurata nella caduta la frattura di un femore. «Mamma è stata veramente sfortunata spiga il figlio Lino Giuliani mentre la raggiunge all'ospedale Lo scippo in sé è stato un episodio limitato seppur gravissimo. La borsetta non è stata rubata e se anche il bandito l'avesse presa non vi avrebbe trovato nulla di valore, solo la carta d'identità. Poteva risolversi tutto con un grande spavento, invece è caduta a terra malamente e ci ha rimesso un femore. Ora è ricoverata, tra domani (oggi, ndr) e lunedì dovrebbero operarla». Stando al racconto fatto dalla vittima agli inquirenti pare che ad assalirla sia stato un soggetto maschile, ma la donna non è riuscita a fornire altri particolari se non il fatto che fosse incappucciato. «Purtroppo la cartoleria davanti a cui è accaduto tutto oggi è chiusa e pare che altri testimoni non ce ne siano aggiunge il figlio Presumo fosse uno sbandato, ma chi può dirlo. Speriamo le indagini facciano chiarezza». Via Beato Pellegrino la mattina presto del fine settimana decisamente non può ambire a essere considerata tra le strade più frequentate della città. Ieri la nebbia bassa peggiorava la visibilità e anche negli altri negozi lungo il centinaio di metri che separano il punto dell'assalto dall'abitazione di Giuliani sembrano non aver notato nulla. Quella strada non è peraltro nuova a fenomeni di degrado: esattamente due anni fa vi avvenne un analogo scippo, mentre solo la settimana scorsa un ristorante è stato svaligiato. A maggio invece un mai del tutto chiarito attacco incendiario aveva colpito un negozio di ortofrutta.

Serena De Salvador

