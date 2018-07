Madre e figlio tra le fiamme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NOVENTA PADOVANASta facendo il bagno al figlio di undici anni, scoppia un incendio nella villetta. Sfiorata la tragedia ieri alle 19,30 in via Petrarca nel cuore di Noventa Padovana. L'allarme è stato dato da un vicino di casa che ha notato il fumo fuoriuscire dalla casa e ha dato l'allarme al 115. Mentre più squadre dei Vigili del fuoco si portavano sul luogo del rogo, i residenti hanno messo in guardia la mamma, sordomuta come il figlio, di quello che stava accadendo. Ancora bagnata e in accappatoio la signora ha preso in braccio il...