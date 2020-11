Tutti gli anni a San Martino di Lupari si festeggia il 21 novembre, ricorrenza della Madonna della Salute, davanti all'omonimo capitello mariano, ma questa volta la cerimonia è passata molto sottotono. Ieri mattina i fedeli che si sono recati alla tensostruttura in contrada Padovana per accendere la candela e lasciare le offerte erano davvero pochi rispetto alla folla numerosa degli anni precedenti. «Abbiamo dato il patrocinio del Comune all'associazione che la organizza, raccomandando ovviamente che vengano rispettate le norme anti-Covid di distanziamento sociale, non assembramenti, igienizzazione e mascherine» spiega il sindaco Corrado Bortot. Il parroco di San Martino di Lupari, don Livio Buso, sottolinea: «La funzione religiosa, in passato, era molto seguita ma in questo periodo particolare della pandemia si è riaccesa la devozione, seppur nei limiti della presenza sul posto». L'evento è sempre stato organizzato da un'associazione del posto che segue specificamente questa manifestazione di carattere popolare e religioso. «Personalmente vivo la festa della Madonna della Salute come un'occasione felice aggiunge il primo cittadino perché sono nato a un centinaio di metri dall'edicola votiva e fin da piccolo ho ricordi di castagne e palloncini e tutto ciò che girava attorno a questa tradizione. In particolare ricordo la prima volta che questa ricorrenza fu celebrata in contrada Padovana e sottolineo che questa del 2020 è la prima edizione senza la persona più importante che seguiva tutti gli anni questa Festa importantissima per il territorio, ovvero Angelo Fior, mancato in piena ondata Covid di primavera, figura che sarebbe dovuta essere ricordata con un rito funebre come la cittadinanza avrebbe voluto, ma non è stato possibile». Il capitello in stile neogotico è uno dei più antichi di San Martino di Lupari, probabilmente concepito già in epoca medioevale, mentre la statua lignea della Madonna con il bambino Gesù, benedetta il 21 novembre 1913, è opera del cittadellese Attilio Fabbri.

