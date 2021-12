LOCALI

PADOVA Ammontano al 20% le disdette arrivate finora nei ristoranti padovani per cene aziendali natalizie, cene e pranzi di Natale e cenoni di Capodanno. «Molti ristoratori di città e provincia, soprattutto in zona termale e Colli Euganei, si trovano in situazione fallimentare e a rischio chiusura riferisce il padovano Andrea Madonna, titolare del ristorante Cocò in via Vigonovese e responsabile dell'associazione Mio Italia Veneto che opera nel settore ospitalità e turismo-. Fra timori legati alla pandemia, super Green pass che determina la perdita di molti clienti che ne sono sprovvisti, e quarantene, cala il lavoro nei locali, e in particolare il settore delle cene aziendali risulta molto vulnerabile. La crisi colpisce soprattutto gli esercizi situati nel centro storico di Padova, quelli specializzati nella musica dal vivo e nel servizio di mense aziendali e i bar. Nel centro storico moltissimi proprietari di immobili non hanno abbassato i canoni di affitto dei ristoranti in difficoltà, che così sono sempre più in sofferenza o hanno già cessato l'attività - spiega il responsabile di Mio Italia Veneto-. Invece, i locali in periferia che puntavano più sull'intrattenimento serale con musica dal vivo che sulla qualità del cibo, faticano a sostenere i costi per ingaggiare musicisti d'alto livello, in grado di richiamare clientela». A penalizzare gli esercizi dediti al servizio di mensa aziendale-pausa pranzo interviene il persistere dello smart working in molte ditte, mentre i bar scontano il cambiamento di abitudini, «per cui adesso molte persone al mattino preferisce bere il caffè a casa precisa Madonna- e il classico bar ha perso il 60% di lavoro nelle colazioni». Non solo. A complicare la vita dei ristoratori arrivano anche le multinazionali del delivery. «Molte persone prosegue- stanno cambiando abitudini nella consumazione dei pasti sia a causa della pandemia che della presenza di multinazionali, agevolate rispetto alle partite iva, che promuovono e diffondono il sistema delle consegne a casa, chiedendo ai ristoranti nella zona di Padova percentuali medie del 30%». In tale contesto, l'arrivo delle tasse mette al tappeto tanti esercenti. «Il comparto è stremato perché sta pagando le cartelle esattoriali relative alle tasse rottamazioni e saldo stralcio del 2020-2021, ma non abbiamo ancora ricevuto i ristori perequativi» puntualizza il coordinatore di Mio Italia, che lancia un appello alle istituzioni «a concedere ai ristoratori un aiuto fiscale come abbassamento temporaneo dell'Iva, e tranquillità sul fatto che non ci saranno nuove chiusure. Inoltre conclude- porteremo avanti un'azione legale a favore di tutti gli associati Mio Italia, per diminuire la Tari, che essendo stati chiusi 9 mesi su 12 deve essere abbassata».

Isabella Scalabrin

