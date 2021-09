Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INDAGINEPADOVA Sotto le grandi firme della moda milanese c'era il lavoro di 154 operai cinesi che cucivano giorno e notte, domeniche e festivi, in un capannone di Casale di Scodosia, dove non solo lavoravano ma anche vivevano. A fare soldi sulle loro spalle, sette connazionali che sono riusciti a evadere 3 milioni di euro grazie alla collaborazione di aziende rette da prestanome, che di fatto altro non erano che scatoloni vuoti grazie ai...