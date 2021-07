Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAPADOVA Prima il tampone molecolare, poi il vaccino. Il mercato agroalimentare alza le barricate e dichiara guerra al Coronavirus. Giornata di vaccinazione e di screening, ieri, in corso Stati Uniti per quaranta lavoratori delle cooperative che prestano servizio al Maap, in gran parte stranieri, finora indecisi o in difficoltà con la prenotazione e quindi ancora scoperti. L'iniziativa ha l'obiettivo di bloccare la diffusione delle...