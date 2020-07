IL CASO

PADOVA La conferma è arrivata dal tampone, effettuato con una procedura veloce. A far salire la febbre è il Coronavirus. Un barista del Maap, che con i familiari gestisce due pubblici esercizi all'interno del Mercato Agro Alimentare, è stato contagiato dal virus e quindi ieri mattina è scattato immediatamente l'allarme che ha coinvolto quasi 1.500 persone tra facchini, produttori, acquirenti e dipendenti. L'uomo, che ha una cinquantina d'anni ed è provato da una malattia che gli impone terapie continue e debilitanti, dall'altro ieri è ricoverato in Azienda Ospedaliera in isolamento. I suoi familiari, 5-6 congiunti tra fratelli e cugini, sono chiusi in casa in attesa dell'esito delle analisi.

Nei padiglioni di Corso Stati Uniti ogni notte si muove una piccola città e quindi la notizia ha mandato nel panico una marea di persone insospettite vedendo i locali, denominati entrambi Bar Reffo, con le serrande abbassate. Questa mattina il Maap si trasformerà in un piccolo hub del Covid 19, perché una sala, quella che ospitava la Polizia Municipale, verrà usata per sottoporre al tampone coloro che di recente hanno lavorato vicino al chiosco del paziente infettato, nell'area di carico e scarico delle merci. Si procederà per step e il primo, dalle 7 di oggi, interesserà appunto i circa 200 facchini. Poi, sulla base dell'esito di questa batteria iniziale di tamponi, qualora si renda necessario, saranno controllati gli 850 lavoratori del Maap e altri 600 soggetti, tra clienti e trasportatori. Gli specialisti dell'Ulss 6 ieri hanno fatto un sopralluogo per organizzare procedure e controlli.

Tutto è iniziato ieri mattina presto, quando la sorella del titolare del bar Reffo ha comunicato la notizia al direttore del Maap Francesco Cera, il quale ha subito allertato il neo presidente Maurizio Saia. «In questo momento - ha sottolineato il numero uno del Maap - più che di allarme, parlerei di grande preoccupazione e di attenzione. Mi auguro che i facchini, i primi che verranno controllati stamane, siano tutti negativi al test. Lunedì, poi, toccherà ad altri 400 soggetti, tra cui numerosi dipendenti che hanno frequentato il bar nei giorni scorsi. Non sappiamo dove il paziente si sia contagiato. E pensare che il Maap aveva ricevuto nei giorni scorsi i complimenti dallo Spisal per i rigidi protocolli anti Covid che vengono applicati: per esempio i camionisti non possono scendere dal mezzo e durante le operazioni di carico e scarico rimangono nell'abitacolo. E hanno un bagno a loro riservato, che viene sanificato ogni giorno. Gli uomini del servizio di sicurezza, poi, controllano che le mascherine siano indossate correttamente e che non ci siano assembramenti. Non ci voleva questa tegola, proprio adesso che con i grossisti stiamo lavorando per salvare la cooperativa dei facchini. Il modus operandi ce lo detta l'Ulss e stamane in via Scrovegni è fissata una riunione operativa».

Immediatamente si sono mobilitate l'Ulss 6 e anche la Provincia, come ha spiegato il vice presidente Vincenzo Gottardo: «Scoprire che c'è un paziente positivo al Maap è motivo di grande allarme - ha sottolineato -. Comunque siamo pronti ad affrontare la situazione con grande senso di responsabilità e i nostri volontari della Protezione Civile sono disponibili a intervenire per l'organizzare l'esecuzione dei tamponi e per gestire i flussi della gente che chiederà di essere sottoposta ai test anti Covid».

Intanto due bollettini diffusi ieri dalla Regione Veneto fanno registrare complessivamente 14 nuovi casi di contagio in provincia di Padova. Ad oggi risultano positive 107 persone e continua a crescere il numero di soggetti in isolamento domiciliare: ora sono 147. Sono 19, invece, i pazienti ricoverati, di cui uno in terapia intensiva all'ospedale di Padova: si tratta dell'agricoltore cinquantottenne di Borgo Veneto.

Nicoletta Cozza

