LO SCENARIO

PADOVA C'è un altro contagiato. Dopo il titolare dei bar Reffo, un cinquantenne ricoverato dall'altro ieri in Azienda Ospedaliera per il Coronavirus, una seconda persona, che lavorava a stretto contatto con lui in uno dei due pubblici esercizi all'interno del Maap, è risultato positivo al test ed è in quarantena nella sua abitazione. E il cluster al Mercato Agro Alimentare ha fatto immediatamente rimettere in moto la macchina organizzativa del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6: ieri mattina c'è stata una riunione convocata urgentemente e alla quale hanno partecipato il direttore sanitario Patrizia Benini, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione Ivana Simoncello, il numero uno del polo della logistica Maurizio Saia e il direttore Francesco Cera, mentre nel contempo era già scattata l'organizzazione per l'effettuazione di centinaia di tamponi: i primi 70, comunque, sono risultati negativi. E anche oggi, benché sia domenica, nella sede di via Temanza gli ambulatori saranno aperti per sottoporre al test tutte le persone che si sono prenotate, tra cui alcuni dei camerunensi che avevano partecipato a una cerimonia funebre al Parco della Fenice, da dove si è scatenata una catena con 17 contagi. Nel frattempo al nosocomio di Schiavonia, che durante la quarantena era diventato l'hub del Covid 19, i laboratori di analisi sono tornati in situazione di allerta, in quanto tutti i tamponi fatti al Maap, a partire dai 200 iniziali a cui sono stati sottoposti i facchini, vengono poi indirizzati a Monselice per essere analizzati, mentre quelli provenienti da via Temanza finiscono all'Azienda Ospedaliera cittadina.

IL SUMMIT

La mattinata di ieri, dunque, è iniziata con il summit in via degli Scrovegni. «Abbiamo cercato di verificare cosa sia accaduto, in maniera da circoscrivere il problema - ha spiegato Patrizia Benini - e, assieme al Dipartimento di Prevenzione e ai vertici del Maap, abbiamo condiviso le modalità operative. L'esito dei primi tamponi fatti oggi (sabato, ndr), si avranno già domani (oggi per chi legge, ndr), perchè è stata adottata una procedura d'urgenza dai laboratori di Schiavonia. E qualora ci fosse la necessità di sottoporre al test persone che non si possono muovere da casa, faremo fare gli accertamenti a domicilio. Si andrà avanti con i test senza sosta, persino di domenica per coloro che hanno prenotato. Nel contempo si prosegue al punto-tamponi allestito all'interno del Maap». «Non dobbiamo fare allarmismo - ha proseguito - ma è necessario procedere all'insegna dell'organizzazione e alzare il livello di prudenza, che non vuol dire fare terrorismo, ma prestare la massima attenzione perchè il virus c'è e dobbiamo rispettare le regole per non essere contagiati. Inoltre ai primi sintomi è doveroso contattare immediatamente i medici».

«Il Maap - ha aggiunto il direttore sanitario - è un servizio essenziale e quindi bisogna agire in velocità, come sta facendo il Dipartimento di Prevenzione, dando un segnale di presenza e di sicurezza. Ma tutta la macchina organizzativa dell'Ulss 6 sta fornendo risposte efficaci a ogni livello, compresa la Medicina del territorio. E l'attenzione non è solo sul cluster del Mercato, ma continua il tam tam per rintracciare i partecipanti alla cerimonia della comunità camerunense: abbiamo contattato anche la parrocchia della Pace a cui fa riferimento ed è stata fatta una campagna di sensibilizzazione per indurre tutti i soggetti che hanno presenziato a sottoporsi al tampone».

IL MERCATO

Se ieri al Maap l'esame è stato fatto a 200 facchini, domani, lunedì, toccherà ad altre 400 persone che hanno operato nella zona dove si trova il chiosco del bar Reffo in cui lavorano le prime due persone risultate positive. Intanto il presidente Saia ha dato disposizioni alle cooperative di facchinaggio che, qualora ci fossero delle defezioni tra i dipendenti, questi ultimi non vengano sostituiti da personale reclutato sommariamente, ma solo da soggetti segnalati, di cui si conoscano le generalità e che siano negativi al tampone. «L'aspetto positivo - segnala a questo proposito lo stesso Saia - è rappresentato dal fatto che quello del Maap è un mondo dove è agevole effettuare la tracciabilità di chi è entrato e questo consente di circoscrivere e bloccare in partenza il contagio. Ci sono, infatti, nomi e cognomi di facchini, dipendenti, operatori e clienti. Intanto la sala in cui effettuare i tamponi già ieri alle 6 del mattino era pronta, con ingresso e uscita diversificati». «Ora - ha detto ancora - contatteremo i volontari della Protezione civile che si sono messi a disposizione e chiederemo loro di aiutarci a vigilare che tutte le operazioni vengano fatte con correttezza durante l'esecuzione dei tamponi, che siano rispettate le distanze di sicurezza e che coloro che girano all'interno del Mercato Agro Alimentare indossino la mascherina».

