«Ma il baratto amministrativo non ha mai preso piede: è limitato»

IL PROBLEMAPADOVA Strano destino. Il Comune consente di saldare, attraverso lavori socialmente utili, le multe ricevute, ma non altrettanto può fare chi non ha i soldi per pagare le tasse dalla Tari alle rette dell'asilo nido fino al servizio mensa nelle scuole. Si chiama baratto amministrativo ed è uno strumento concesso dalle leggi. Nasce nel 2014 con il decreto Sblocca Italia. Il Comune si è dotato di un regolamento varato dal consiglio comunale all'epoca della Giunta Bitonci, inizio del 2016. Ma da allora lo strumento non è mai stato...