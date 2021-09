Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Lo avevano promesso, lo faranno. Mercoledì prossimo alle 11 gli studenti No pass dell'Università di Padova si raduneranno sotto Palazzo Bo per la loro prima protesta ufficiale nei confronti dell'obbligo di Green pass in Ateneo. Fino ad ora gli studenti avevano partecipato alle manifestazioni del sabato indette da Veneto no Green pass. Ora è la volta di un'azione mirata. Sarà un sit-in pacifico, garantiscono, durante il quale vogliono...