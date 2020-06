«Ora che le strutture sanitarie tornano a una quasi normalità, bisogna dare priorità agli anziani, che da mesi attendono di poter effettuare i necessari controlli medici». A lanciare l'appello è Raffaele Zordanazzo, presidente di Anap Padova, l'associazione degli anziani e pensionati, legata a Confartigianato. «Dopo 3 mesi in cui ospedali e ambulatori hanno sospeso tutte le attività, ad eccezione delle cure urgenti e non procrastinabili afferma Zordanazzo ora la Sanità rischia il collasso, ma dobbiamo stabilire dei criteri di priorità che tengano conto del fatto che nella sola provincia di Padova abbiamo oltre duecentomila over 65. La maggior parte di loro ha la necessità di controlli e cure continui, da effettuare in strutture vicine al luogo dove vivono». Asl e nosocomi, sottoline l'associazione, stanno riorganizzando le riaperture, tra mille difficoltà e con nuovi percorsi di sicurezza, ma il rischio di un allungamento delle liste di attesa è comunque concreto. «Il problema ha detto Raffaele Zordanazzo, Presidente di Anap Confartigianato Padova - è molto serio e i provvedimenti presi non sono sufficienti, a nostro avviso, per smaltire l'arretrato. Occorrono direttive omogenee e concrete da parte del Ministero della Salute e interventi mirati da parte del Governo. Misure più strutturali e l'impiego di un maggior numero di medici e operatori sanitari, anche se questi vengono da un periodo particolarmente stressante e ai quali va tutta la nostra riconoscenza».

