PADOVA Cinquantamila auto hanno dovuto tornare indietro, bloccate dai 15 varchi che ieri e oggi sbarrano la via al centro storico dalle 10 alle 19, secondo quanto stabilito dall'ordinanza del sindaco. L'intera circonvallazione attorno alle mura ieri è rimasta bloccata per ore, le vie più vicine ai varchi sono state prese d'assalto da chi cercava parcheggio in modi talmente creativi da sfidare le leggi della fisica. Il traffico e la viabilità completamente ferma accompagnano l'ultimo fine settimana prima di Natale.

E così c'è chi si affretta - è la fotografia di ieri - partendo presto, prima che chiudano i varchi. «Cosa rallenti?», urla un automobilista a quello che gli sta davanti, indeciso su che direzione prendere, se proseguire su via Euganea o girare a sinistra. Sono impazienti, bisogna affrettarsi, non c'è davvero tempo da perdere perché è l'ultimo sabato di shopping natalizio e, a quanto pare, comprare i regali è una necessità impellente. Ed ecco che arriva l'auto della polizia locale. Si ferma, escono due agenti. Guardano l'orologio. È ora. Un cenno e mano alle transenne. Stop, si chiude. E ora son dolori. C'è chi sbatte i pugni sul volante, infastidito, fa inversione e si immette su via Sorio alla ricerca di un parcheggio.

Intanto ai varchi cominciano le lotte. C'è chi chiede cosa stia succedendo o fa finta di non sapere che non si può passare dalle 10 alle 19. Lungo via Goito comincia a formarsi una coda che si allunga fino a perdersi all'orizzonte, anche aguzzando la vista non si riesce a vedere l'ultima auto. E la cintura attorno al centro si blocca completamente. Gli animi si scaldano e i clacson cominciano a farsi sentire. I motorini sgusciano da un lato all'altro della coda ma nemmeno loro vengono fatti passare a meno che i conducenti non abbiano motivi di lavoro, salute, necessità o siano residenti nell'area interdetta. E sono urla: «Va avanti!», «Che diamine fai?», «Muoviti!». Le bocche si storcono, la rabbia sale, quella che doveva essere una tranquilla e serena giornata di shopping si trasforma in un incubo. C'è chi sceglie di sfogarsi su chi gestisce i varchi. Due uomini si fermano in mezzo a via Volturno, vogliono entrare dal varco di piazzale San Giovanni. Si avvicinano alla carabiniera che ha sostituito i vigili urbani. Chiedono di passare, lei chiede se sono residenti o se lavorano in centro. Scuotono la testa. «Allora non potete passare, signori» dice lei. I due le si fanno vicini, quasi a volerla sopraffare in altezza, minacciosi. Gesticolano, si arrabbiano. Ma lei è irremovibile. Pianta i piedi a terra e non si muove nonostante i due la sovrastino di almeno quindici centimetri. Indica la strada con il braccio e li invita a tornare indietro, potranno accedere al centro solo a piedi. E con la coda tra le gambe i due montano di nuovo in auto. Al varco di fronte all'hotel Milano un automobilista abbassa il finestrino e chiede di entrare in centro. «È residente?», chiede il vigile. «Sì», la risposta. «Dove abita?». «A Padova», replica. «Ma dove, a Padova? In centro?» comincia a spazientirsi il vigile. «No ma sono padovano», insiste l'uomo. L'agente scuote la testa e lo invita a proseguire su via Bronzetti. «C'è molta confusione, tanti non ne sapevano nulla riferisce un carabiniere in servizio al varco della rotonda della Stanga, dove code si formano su tutte le uscite Probabilmente non hanno fatto in tempo a informarsi».

La situazione si fa drammatica anche in viale Codalunga. «Più di qualcuno chiede come funziona e cerca qualsiasi scappatoia gli venga in mente dice un agente della polizia locale Ci provano ma li stiamo fermando tutti, nessuna eccezione». Al varco che da via Gattamelata porta in via Cornaro ci sono solo transenne e c'è chi le nota all'ultimo minuto, rischiando di finirci addosso. Il traffico va a rilento lungo tutta la strada che porta agli ospedali e prosegue per via Manzoni, fino ad arrivare a piazzale Santa Croce dove a gestire la circolazione c'è la guardia di finanza. «La mia amica abita in Prato della Valle, mi sta aspettando», tenta una donna proveniente dagli ospedali che vuole svoltare in via Cavazzana. «Signora non posso farla passare se non è residente», risponde il poliziotto. Sono migliaia gli automobilisti respinti ai varchi, alcuni hanno rinunciato al centro storico, altri hanno cercato parcheggio fuori per poi percorrere la strada a piedi fino ai tanto agognati negozi. E a soffrire sono anche le strade che dai comuni della provincia portano verso Padova. «A Cadoneghe, la Castagnara, via Marconi e la Statale 307 sono al collasso con code chilometriche» scrive sui social il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro.

Silvia Moranduzzo

