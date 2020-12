IL BILANCIO

PADOVA/PIOVE DI SACCO Sei vittime e 704 nuovi contagi in provincia di Padova. Il quadro emerge dall'ultimo bollettino di Azienda Zero, che fotografa l'andamento della pandemia tra venerdì e sabato. I positivi al tampone raggiungono quota 19.822. Scende lievemente la pressione ospedaliera, la differenza tra dimessi e nuovi accessi dà due pazienti in meno nel giro di 24 ore. Negli ospedali di Padova e provincia 516 persone hanno bisogno di assistenza medica a causa del coronavirus. Tra queste, 79 sono in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità sono assistiti altri 68 degenti, in via di stabilizzazione, trasferiti da reparti per acuti.

LA CASA DI RIPOSO

Sono salite a 16, con tre decessi negli ultimi giorni, le vittime del Covid al Craup, il Centro Residenziale per Anziani Umberto I di Piove di Sacco, che vede oltre una sessantina di degenti contagiati e una trentina di operatori positivi. L'Ulss 6 Euganea è subito intervenuta in supporto alla direzione dell'Ipab piovese, che conta 310 ospiti distribuiti tra le due case di riposo in via San Rocco e via Botta e la Rsa di Stra, con poco meno di trecento operatori. «Purtroppo i lutti continuano, ma qualche timido segnale positivo lo stiamo riscontrando - afferma il presidente del consiglio di amministrazione, Bruno Coccato - Da quaranta operatori positivi siamo passati a circa trenta, mentre gli ospiti positivi sono 61. Da lunedì prossimo saranno considerati negativi, secondo le vigenti disposizioni, che prevedono che tale sia considerato chi è positivo da oltre 21 giorni». Sempre da lunedì verrà attivato il nucleo verde, che ospiterà i degenti in via di ripresa e che dopo un opportuno monitoraggio potranno fare ritorno nella struttura ordinaria.

Considerata la situazione, nei giorni scorsi qualcuno aveva anche ventilato la possibilità che, come già avvenuto a Merlara nella scorsa primavera, in piena pandemia, si chiedesse tramite il Prefetto l'intervento dell'Esercito a supporto del servizio sanitario dell'Ipab piovese. Lo stesso presidente Coccato non ha mai fatto mistero della criticità relativa al personale. «Ora la situazione è migliore anche su questo versante - prosegue - Alcuni operatori socio-sanitari e infermieri sono rientrati in servizio, mentre è stata attivata una convenzione con il Distretto del Piovese e l'Ulss 6 Euganea. Inoltre sono stati riorganizzati i turni delle altre due strutture Covid free, recuperando alcuni operatori che stanno aiutando nella Casa soggiorno San Rocco che in questo momento conta 102 ospiti, mentre due sono i pazienti che abbiamo dovuto ricoverare per le condizioni serie nelle quali si trovano».

LE FESTIVITÁ

Nel resto dell'ampia area del Craup, dove soggiornano gli ospiti sani, personale sanitario ed educatori cercano di far trascorrere le giornate agli anziani nella normalità, con i preparativi per le prossime feste, quando dovrebbero essere consentite brevi visitE ai congiunti, sospese ormai da tempo in tutte le Ipab. Alla Casa di Riposo Beggiato di Conselve, per esempio, a partire da domani sono in programma le prime visite agli ospiti da parte dei parenti: due per ogni ospite, per una mezz'ora circa, seppure separati da un vetro.

LA SITUAZIONE

Arrivano a quota 65 gli ospiti contagiati della Residenza Santa Chiara all'Oic. Una settimana fa erano 33. Di questi 55 sono attualmente ricoverati nella residenza Monsignor Franceschi. Altri 10 sono rimasti nella residenza originaria e, alcuni di loro, sono in attesa del tampone molecolare. Sempre nella residenza Santa Chiara, poi, sono risultati positivi al tampone 10 lavoratori. C'è però, una nota positiva: 12 ospiti in questi giorni si sono negativizzati.

Nicola Benvenuti

(Hanno collaborato Elisa Fais, Alberto Rodighiero)

© RIPRODUZIONE RISERVATA