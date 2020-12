CENTRO STORICO

PADOVA Le luminarie si accendono anche sull'ex Rinascente. A quasi due anni dalla chiusura del grande magazzino che si affaccia su piazza Garibaldi, arriva un segnale di speranza nel futuro del commercio padovano. Nell'attesa che, probabilmente la prossima settimana, l'immobile riapra parzialmente i battenti, ieri sera sul palazzo ex Rinascente si sono accese le luminarie natalizie. Già martedì prossimo, intanto, dovrebbero rialzarsi le saracinesche del palazzo. La proprietà dell'immobile, ovvero la società che fa capo a Guglielmo Tabacchi, dopo importanti lavori di trasformazione interna, ora è pronta a ripartire. Al piano terra, aprirà i battenti uno store di sigarette elettroniche. Poi, a seguire, probabilmente nella tarda primavera, apriranno altre attività di vendita al dettaglio. L'ultimo piano dello stabile, invece, dovrebbe essere occupato da una palestra extralusso.

«Si tratta di una notizia veramente incoraggiante in questa fase difficile. Il segno che Padova, nonostante tutto, mantiene una forte attrazione e questo edificio iconico presto riprenderà vita ha commentato, qualche giorno fa, l'assessore al Commercio Antonio Bressa - all'interno del palazzo saranno presenti diversi negozi, il primo ad aprire sarà Iqos della Philip Morris, poi arriverà Fielmann, azienda tedesca di occhiali, e nel corso della primavera faranno il loro esordio una serie di brand internazionali. Ringrazio la proprietà con la quale stiamo costantemente collaborando e che non ha mai smesso di credere nella ripartenza di questi spazi commerciali». Bressa non ha voluto fornire ulteriori dettagli. Di certo si sa, però, che al piano terra troveranno posto 6 brand che, con ogni probabilità, che inizieranno la loro attività prima dell'inizio dell'estate. Il primo piano, invece, sarà occupato da un solo negozio. In queste settimane sarebbero in corso delle trattative per raggiungere un' intesa con il marchio che andrà ad occupare proprio quegli spazi.

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA