Luciani: «La giunta umilia lavoratori che rischiano ogni giorno la loro vita»

L'OPPOSIZIONE

PADOVA «La giunta Giordani ha un solo obiettivo: depotenziare e umiliare la Polizia locale». Alain Luciani entra a gamba tesa sulla polemica tra l'amministrazione comunale e i vigili per la riorganizzazione dei turni. «A memoria d'uomo ha scandito ieri il consigliere della Lega non si ricordano scioperi organizzati dalla polizia locale. Purtroppo la questione è molto semplice: Coalizione civica ce l'ha con le forze dell'ordine, vigili compresi. Di conseguenza, tutta la maggioranza fa qualsiasi cosa per rendere la vita difficile agli agenti».

A far infuriare l'esponente del Carroccio è stata sopratutto un'uscita del sindaco Sergio Giordani che, commentando i nuovi turni, ha spiegato: «Chiunque preferirebbe non lavorare di sabato, ma per quanto mi riguarda è un giorno come un altro e dunque voglio una maggiore presenza dei vigili per tutelare la sicurezza dei padovani».

«Giordani e anche lo stesso comandante Fontolan hanno diffuso un messaggio inaccettabile. Non si devono permettere di dire cose di questo tipo ha tuonato Luciani - È semplicemente sconvolgente che affermino che gli agenti non vogliono lavorare di sabato, ma stiamo scherzando?. Dovrebbero spiegarci dove pensano di trovare 140 agenti, visto che al momento al sabato ne lavorano già 80 suddivisi in quattro turni e possono arrivare al massimo fino a 105 uomini. È del tutto evidente che questa riorganizzazione segue delle logiche che nulla hanno a che vedere con la qualità del servizio e con il rispetto dei diritti dei lavoratori».

«Lo ripeto, dietro a questo provvedimento c'è solamente una logica che vuole penalizzare i nostri agenti ha detto, ancora Luciani Nel 2014, l'allora comandante Antonio Paolocci ha deciso di aggiornare i turni dei vigili e, per farlo, ha preso come modello Milano che, anche in questo campo, è all'avanguardia a livello nazionale».

«Inizialmente la proposta è stata accolta con freddezza. Dopo un mese e mezzo di trattative, però, è stato trovatol'accodo con i lavoratori ha continuato l'esponente del Carroccio L'intesa era quella di sperimentare questa turnazione per un anno e poi decidere se confermala oppure no. A distanza di oltre 5 anni, le proteste di questi giorni da parte degli agenti confermano che il modello proposto da Paolocci era quello giusto».

«Ora, però, Giordani e Fontolan vogliono farci fare un passo indietro nel tempo ha detto, ancora Luciani questo noi non possiamo accettarlo. È inaccettabile che, per una questione prettamente ideologica, si penalizzino dei lavoratori che, dalla mattina alla sera, rischiano la pelle per garantire la nostra sicurezza».

Anche sulla possibilità di precettare i vigili, che minacciano sciopero, in occasione dell'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo 7 febbraio, Luciani ha avuto parole molto dure.

«In città sono presenti molte forze dell'ordine, dalla polizia di Stato, ai carabinieri, passando per la guardia di finanza ha continuato l'esponente leghista - Di conseguenza, la sicurezza di Mattarella sarebbe comunque garantita. Non vedo perché impedire a dei lavoratori di esercitare un loro diritto».

«In questi giorni ho parlato con molti agenti ha concluso obbligarli al lavorare tutti i sabati, rischia di creare problemi molto gravi alle le loro famiglie dove, quasi sempre, anche la moglie lavora. Noi non possiamo permettere che avvenga questo solamente per una presa di posizione ideologica. Faremo di tutto perché tutto ciò non accada».

Al.Rod.

