LA GIORNATA

PADOVA Cinquanta persone in coda nel parcheggio interno della Fiera, mezz'ora prima dell'apertura dei cancelli. Eravamo abituati a vederle per i concerti e per il salone dell'auto, ma queste non sono né ragazze pronte a ballare né appassionati di macchine d'epoca. Sono tutti ottantenni (rigorosamente classe 1941) e tengono stretto un foglio bianco. Non è il biglietto per un grande evento, ma in realtà è come se lo fosse: nelle loro gelide mani (la temperatura è di un grado sotto zero) c'è la lettera d'invito dell'Ulss per sottoporsi al vaccino anti-Covid. È un giorno storico, quello dell'avvio ufficiale della campagna di somministrazione di massa. In prima fila c'è la signora Luciana - occhi luminosi e l'orgoglio di essere l'apripista - e poi via via arrivano tutti gli altri. Solo a Padova le somministrazioni fissate per questo lunedì sono 610, a cui si aggiungono i 480 anziani di Cittadella e i 108 di Monselice. Il tasso di adesione, a fine giornata, sfiorerà il 90 per cento.

L'ACCESSO

«Entrate da soli, i vostri accompagnatori vi aspetteranno all'uscita» spiega ad alta voce il volontario della Croce Rossa, verificando le lettere una per una. I controlli sono rigidi e precisi. Una signora dribbla la coda a passo spedito, parlando al telefono, e punta dritta all'ingresso. L'addetto in tuta rossa la ferma subito: «Lei chi è? Dove va?». La signora esibisce il tesserino: è la dottoressa Ivana Simoncello, direttrice del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss. La donna che ha lavorato giorno e notte per mettere a punto una macchina da oltre mille vaccini al giorno.

I nonni in coda scherzano, si scambiano informazioni, solidarizzano. C'è chi si è messo la cravatta della domenica e chi è andata apposta dal parrucchiere. Alle 8.30 spaccate l'attesa finisce: Luciana Esti, padovana, segretaria in pensione, si infila nell'ambulatorio dove ad attenderla ci sono un medico e due infermieri. «Sono arrivata con il taxi. Ho due figli e quattro nipoti: in questi mesi sono stata attenta ma quando sarò vaccinata saremo tutti più tranquilli». Poi alza la manica, porge il braccio e sorride. La puntura dura un secondo. «Già finito? E' stata una passeggiata». E cosa direbbe a chi quel vaccino non vuole farselo? «Sono degli incoscienti, ed è la parola più bella che mi viene in mente». L'infermiera la raggiunge: «Signora, ora deve stare 15 minuti seduta in osservazione. La seconda dose è in programma l'8 marzo, giusto giusto con la Festa della Donna». Luciana gongola: «Lo stesso giorno si vaccinerà per la prima volta anche mio marito».

GLI ALTRI

Mentre gli ottantenni rispondono alla chiamata, figli e nipoti attendono fuori. Qualcuno appiccica il naso alla grande vetrata per spiare come funziona all'interno. Sembrano i genitori al primo giorno di scuola dei figli, invece il rapporto è rovesciato. «Vi chiamo io quando dovete alzarvi. State al vostro posto» si sgola una volontaria per contenere gli anziani che scalpitano. Riecco Luciana, finito il quarto d'ora d'osservazione. Vuole sapere tutto. «Quello che ho fatto è Pfizer o Moderna?». La risposta è Pfizer, lei ringrazia e se ne va. Soddisfatta e (quasi) immunizzata. Dopo di lei, tocca agli altri. «Sono emozionata e tanto felice» confida Paola Agostini di Saccolongo. Un nonno con le stampelle si beve un succo all'ananas e poi cammina a piccoli passi verso il traguardo più bello e insperato: l'ambulatorio numero 3.

IL MESSAGGIO

Antonio Gallo di Montegrotto è l'unico che in mano non ha la classica lettera: «Non mi è arrivata, ma ho ricevuto l'sms dell'Ulss. Per fortuna sono tecnologico». Squilla il telefono e lui risponde in viva voce: è la moglie, a casa, che vuole sapere tutto. Poi racconta: «Ho già fatto il vaccino per l'influenza e per il pneumococco. Ora sono tranquillo: vengo dai colli, noi montanari non abbiamo paura di niente. E domani mi vedo sul Gazzettino».

Alle 9.15 arriva la direttrice sanitaria Benini, mezz'ora dopo ecco il dg Scibetta. Alle 11.30 il prefetto Franceschelli e il sindaco Giordani. Quest'ultimo saluta una coppia di anziani in carrozzina, elogia il personale in servizio e ci scherza su: «Sono giovanissimo, quindi il vaccino mi toccherà solo ad ottobre». Poi torna serio: «Credo tra aprile e maggio, non vedo l'ora. L'importante è che arrivino le dosi per tutti».

Gli ambulatori operativi in Fiera sono 10, ma potranno arrivare ad essere 16. In campo ci sono più di 30 operatori sanitari più l'esercito dei volontari. Uno di questi si inginocchia davanti ad un nonno, lo rassicura e gli lega i lacci della scarpa. «Adesso anche lei è pronto per andare».

A dire che «andrà tutto bene» non sono più gli arcobaleni disegnati su striscioni e lenzuola. Sono i piccoli gesti di chi oggi lavora nella grande macchina dei vaccini.

Gabriele Pipia

