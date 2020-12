LE ATTIVITÁ

PADOVA Uno su due non è pronto. È la stima di Confesercenti sui registratori di cassa omologati per la lotteria degli scontrini: su oltre 20 mila, sono 12 mila i commercianti tra città e provincia che dovranno spendere centinaia di euro per l'aggiornamento. Più della metà. «È indispensabile un rinvio delle date sia del Cashback di Natale sia della lotteria degli scontrini dice il presidente di Confesercenti, Nicola Rossi L'obbligo di aggiornamento dei registratori di cassa era già scattato nel luglio 2019 per coloro che hanno un volume d'affari di oltre 400 mila euro. Per tutti, invece, dal 1 gennaio 2021». Quest'obbligo riguarda 10.200 mila negozi, circa 2.400 ambulanti e oltre 3.600 pubblici esercizi senza contare le 4 mila attività di servizi alla persona. Il costo di un registratore di cassa va dai 600 ai 2.500 euro a cui vanno aggiunti 250 euro per l'aggiornamento dello scanner e 80 euro per l'aggiornamento del software. «Dopo un investimento che andava dalle 600 euro a qualche migliaio di euro per adattarli alle esigenze dell'Agenzia delle entrate, oggi ci viene richiesto un ulteriore investimento per adeguarlo alle esigenze della lotteria degli scontrini continua Rossi Si tratta di una spesa che, francamente, considerato il momento di crisi con negozi che indicano un meno 40 per cento dei ricavi, molti piccoli esercizi non sono in grado di sostenere. E attenzione perché tra negozi, ambulanti, baristi, ristoratori, le gastronomie e pizzerie da asporto la percentuale degli apparecchi non aggiornati per partecipare supera il 60 per cento».

Tra la crisi causata dal coronavirus e le difficoltà che già c'erano prima della pandemia si tratta di costi insostenibili dato che sono completamente a carico degli esercenti. «Quello che ci fa più arrabbiare è il fatto che si poteva fare un unico intervento in occasione del rinnovo dei registratori per l'invio dei corrispettivi e non aspettare un anno per modificarlo e obbligarci a ulteriori costi» sostiene Rossi.

Per i commercianti questo è il momento più sbagliato: «I piccoli negozi e le partite Iva hanno bisogno di sgravi fiscali, non di ulteriori costi interviene il presidente dell'Associazione commercianti del centro, Massimiliano Pellizzari Dobbiamo considerare non solo i costi per l'aggiornamento ma anche quelli di gestione. Il fatto che per la lotteria degli scontrini sembra sia previsto anche l'obbligo del pagamento elettronico vuol dire altri costi. Stessa questione per il Cashback. E per cosa? Combattere l'evasione fiscale? Non funziona così, l'evasione si combatte con una minore pressione fiscale. Non è lo scontrino del caffè non battuto ad aver creato il buco nelle casse dello Stato, seppur sbagliato, è la corruzione, la concussione, il peculato e la criminalità organizzata».

Il Cashback (se tra l'8 e il 31 dicembre si faranno almeno 10 acquisti con carta si potrà avere un rimborso pari al 10% della spesa fino ad un massimo di 150 euro) è complicato e, secondo Confesercenti, agevolerà solo i clienti più avvezzi alla tecnologia. «Inoltre aggiunge Rossi mentre si continua ad avere ritardi nella realizzazione delle infrastrutture per rendere agevoli i pagamenti elettronici, i commercianti continuano ad avere costi notevoli nella gestione dei pagamenti elettronici e si rischia un insuccesso. Avremmo preferito investimenti più consistenti per accelerare i processi di innovazione del settore».

Silvia Moranduzzo

