LA SITUAZIONE

PADOVA Per l'ennesima volta all'interno del ristorante etnico African Soul, sotto al cavalcavia Borgomagno, in via Fra' Eremotano, i poliziotti hanno trovato tra i clienti pregiudicati e spacciatori. E così il questore Isabella Fusiello ha chiuso il locale per 45 giorni. Stessa sorte anche a un negozio di alimentari in via Lippi, che continuava a somministrare birre e altre bevande alcoliche pur senza avere la licenza, e in barba a tutte le misure di sicurezza anti-Covid. Per quest'ultimo, serrande abbassate per 15 giorni.

L'INTERVENTO

Martedì pomeriggio la polizia ha notificato l'ordine di chiusura per 45 giorni al Restaurant Africa Soul. Non si tartta della prima volta che succede. Era il dicembre 2017 quando il questore chiuse per 30 giorni il locale, cui era stata sospesa la licenza per problemi di ordine pubblico anche nell'ottobre 2014 e nel marzo 2008. Il provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza trova fondamento nella circostanza che il locale rappresenta ormai da tempo un punto di ritrovo per spacciatori e pregiudicati, spesso anche violenti, la cui presenza crea gravi turbamenti per l'ordine e la sicurezza pubblica. Con inevitabili ripercussioni alla vivibilità del quartiere per residenti e pendolari della stazione, distante un paio di centinaia di metri.

I PRECEDENTI

La chiusura temporanea è scattata dopo due controlli effettuati dalle Volanti, guidate dal vice questore aggiunto Michela Bochicchio, e dalle unità di supporto del reparto Prevenzione Crimine del Veneto, avvenuti l'8 e il 10 luglio: erano stati identificati sei clienti con precedenti di polizia per reati riguardanti lo spaccio e 15 stranieri di cui 10 con precedenti, molti dei quali legati al mondo della droga. Dal 2008 al 2019 il locale ha subito la sospensione della licenza quattro volte: a marzo 2008 per due settimane, a seguito di un sequestro di droga; ad ottobre 2014 per 15 giorni perché una ventina di persone si erano opposte all'identificazione di una persona sospetta rifugiatasi all'interno del ristorante; nel 2017 e 2019 per un mese per altri sequestri di droga.

ALL'ARCELLA

Anche il negozio di via Lippi è stato colpito dall'ordine del questore. Sempre nel pomeriggio di martedì, la polizia ha notificato quest'altro provvedimento di sospensione della licenza al titolare, un nigeriano, che dovrà tenere chiuso due settimane. Lo scorso 9 maggio la squadra amministrativa della questura aveva sanzionato il titolare perché vendeva bevande pur non avendo la licenza.

L'11 maggio la polizia è tornata e ha dovuto multare nuovamente il negoziante, facendo chiudere il negozio per cinque giorni: c'erano sette persone (di cui cinque con precedenti) che mangiavano e bevevano, senza rispettare le norme anti-contagio. L'11 luglio, a fronte dell'ennesimo controllo, c'erano 11 clienti (8 con precedenti) che bevevano alcolici e mangiavano. Viste le ripetute violazioni, il questore ha deciso di far chiudere il negozio due settimane. E se già questo non basse in tempi nomali, in questi di emergenza sanitaria per via del Covid, si aggiunge il mancato rispetto delle norme anti-contagio.

Marina Lucchin

