IL PIANO

PADOVA «Questo progetto può essere una risposta concreta a chi lamenta la mancanza di parcheggi in città». Arturo Lorenzoni non nasconde la sua soddisfazione e, anche se indirettamente, si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

Alle polemiche sulla carenza di aree di sosta, soprattutto in centro, il vicesindaco risponde dunque con Easy pad, l'applicazione di Aps holding che, entro fine mese, accompagnerà gli automobilisti alla ricerca di un parcheggio. «Attendevo da molto questo passaggio importante. Il progetto è un modo per proiettare Padova verso una città ancora più accessibile, gradevole e conciliante, grazie alle nuove tecnologie ha spiegato ieri l'esponente arancione -. La conoscenza di tutti i parcheggi presenti e la loro valorizzazione spero serviranno anche a limitare le polemiche sulla carenza di aree di sosta in città: abbiamo 6.500 posti, se gestiti in maniera intelligente, questi sono una grande risorsa».

«Grazie a questo progetto possiamo, infatti, ottimizzare i flussi del traffico indirizzando utenti e cittadini verso i posteggi liberi più vicini, riducendo anche il traffico ha detto ancora Lorenzoni -. Inoltre la disponibilità di dati statistici come gli indici di occupazione, i tempi medi di sosta e la distribuzione della sosta sono una risorsa preziosa per lo sviluppo del servizio e più in generale per il piano del traffico. Questa app può essere il nucleo attorno al quale sviluppare nuovi servizi».

APPLICAZIONE

Naturalmente, per quanto efficiente, non sarà certo un'applicazione a risolvere il problema della sosta in città. Tra le altre cose, subito dopo le festività natalizie, è stato chiuso il parcheggio di piazzale Boschetti. Quindi addio a più di 200 posti auto a servizio del centro storico. «Questi posti sono stati immediatamente compensati dal Pace park che, da dicembre, è gestito da Aps», ha messo subito le mani avanti Lorenzoni. Il parcheggio, che si trova in viale Della Pace e che era legato all'urbanizzazione dell'ex area Ifip, si sviluppa su due piani interrati e può accogliere 247 posti auto. A breve la struttura potrebbe essere collegata al centro storico con il bike shiaring. Questa operazione fa il paio con il subentro, sempre da parte di Aps, nella gestione dell'ex garage Europa. La storica autorimessa (da sempre a gestione privata) di largo Europa, infatti, dallo scorso luglio è gestita dalla società che fa capo a Giuseppe Farina. Il nuovo park Porte Contarine è diviso in due: da una parte ci sono i residenti e, dall'altra, i posti auto a rotazione, ovvero quelli destinati a chi lascia l'auto in sosta per tempi brevi. Il bilancio dei primi mesi di attività, secondo i vertici dell'azienda, sarebbe molto positivo. In prospettiva, però, Aps rischia di dover fare i conti con un'altra chiusura che, dal punto di vista economico, potrebbe rivelarsi molto dolorosa: quella del parcheggio di piazza Insurrezione. Una perdita che, anche secondo il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (il Pums), dovrà essere compensata dai posti auto che verranno realizzati all'interno dell'ex caserma Prandina.

Al.Rod.

