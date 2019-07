Lorenzoni: «Non perdiamo tempo, contano i bambini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REAZIONEPADOVA «A chi dice che il Comune e deve svegliarsi sulla nuova Pediatria, io rispondo che l'amministrazione è sveglia e che, soprattutto, tiene conto di tutte le esigenze». A dirlo è stato ieri mattina il vicesindaco Arturo Lorenzoni. Il numero due di palazzo Moroni, sollecitato dal network di associazioni ambientaliste che vede come fumo negli occhi la nascita dell'ospedale del bambino proprio a ridosso delle mura cinquecentesche, non le ha certo mante a dire.«Dobbiamo guardare in faccia la realtà ha esordito Lorenzoni in...