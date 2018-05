Lorenzoni, appello a Voltabarozzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COMUNEPADOVA «Una grande occasione di rilancio per il quartiere». Così, Arturo Lorenzoni definisce il passaggio del Sir 3 per Voltabarozzo. «Siamo convinti che anche il passaggio del tram a Voltabarozzo, che diventerebbe più accessibile, sia una grande occasione per il quartiere, come lo sarà per tutta la città. Siamo come sempre disponibili al confronto con i cittadini per i dettagli del passaggio, alla luce dei dati tecnici, ma anche delle esigenze di chi vive il territorio, residenti e commercianti. Una maggiore connessione con il...