L'ECONOMIAPADOVA La posizione è netta. E i provvedimenti sono attivi. In difesa dei ristoratori presi di mira dai No pass perché chiedono il Green pass, l'Associazione provinciale pubblici esercizi (Appe) si è già mossa ed è in vigore un accordo con il noto sito di recensioni TripAdvisor: i commenti negativi riguardanti la certificazione verde saranno cancellati.Nei giorni scorsi è stato creato un canale Telegram dal nome Veneto...