L'INDAGINE

PADOVA Non c'è voluto molto per dare un volto al clochard che si è divertito a bruciare i plateatici di tre locali del centro. Le immagini girate da alcune telecamere private e della videosorveglianza comunale hanno ben presto dato un volto al balordo. Gli investigatori della polizia hanno potuto agevolmente ricostruire la cronologia dei raid incendiari, arrivando ad attribuirne le responsabilità ad un solo individuo. Alle due del mattino lo si vede chiaramente appiccare le fiamme ai cestini dei rifiuti vicino al colonnato di Palazzo della Ragione, a due passi dal bar Dei Osei. Tre ore più tardi viene invece immortalato mentre si allontana in tutta fretta dal bar Centrale di via Zabarella, e pochi minuti dopo dal Paprika Café di corso Garibaldi, lasciandosi alle spalle colonne di fumo.

Chioma folta e brizzolata, sulla cinquantina, zainetto sulle spalle. É un volto noto alle forze dell'ordine. Più volte nel recente passato si è reso protagonista di azioni di disturbo che hanno provocato proteste e attriti con i baristi del centro. I poliziotti l'hanno rintracciato nel tardo pomeriggio in piazzale Stazione, dove è solito bivaccare. Leonardo Nicoletta, 55 anni, di origini crotonesi, senza fissa dimora nella città in cui vive da circa un decennio, è stato accompagnato negli uffici della questura. Non ha voluto ammettere gli addebiti ma non ha nascosto la sua soddisfazione per la disavventura capitata ai tre baristi, alle prese con danni per alcune migliaia di euro. I suoi rancori verso gli esercenti sono trapelati in maniera chiara.

IL PERSONAGGIO

Vive di espedienti, frequenta il Ser.D. ed è perennemente a caccia di elemosine. Si piazza d'abitudine nelle vicinanze dei bar del centro disturbando gli avventori. É in questo contesto che più volte polizia e carabinieri sono stati costretti ad intervenire per convincerlo ad allontanarsi. Come nell'occasione in cui si è piazzato sulla scalinata d'ingresso del Pedrocchi ostacolando il passaggio dei clienti. A volte il crotonese reagisce in malo modo quando viene invitato a cambiare aria. Circa un anno fa, in stazione, minacciò con una siringa i poliziotti e rimediò una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Nicoletta non è uno stinco di santo. Nel suo curriculum figurano precedenti per furto, truffa, spaccio di stupefacenti, armi, giochi e scommesse illegali.

DANNEGGIAMENTO

La polizia l'ha denunciato a piede libero per danneggiamento a seguito di incendio. É una fattispecie di reato per cui non sono previste misure cautelari. Il questore Isabella Fusiello ha comunque potuto emettere nell'immediatezza il Daspo urbano. Al 55enne è stata notificata la misura di prevenzione personale che gli impedisce di frequentare il centro storico per un anno. Nel caso in cui fosse pizzicato a bazzicare nuovamente in quelle zone rischierebbe di finire dietro le sbarre.

É già la terza volta che Nicoletta viene raggiunto da questo provvedimento. Nella prima occasione gli era stato vietato di fare la questua nei dintorni dell'ospedale cittadino, in un altro frangente è stato allontanato dall'area della stazione ferroviaria, sempre a causa della sua condotta molesta. Nicoletta ha peraltro violato più volte i divieti continuando a bazzicare gli stessi luoghi. Non sembra avere alcuna intenzione di lasciare la città, dove trascorre le nottate all'addiaccio, in bivacchi di fortuna tra piazza Insurrezione, via Aquileia e via Zabarella.

Luca Ingegneri

