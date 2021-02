GLI ESERCENTI

PADOVA Il Comitato tecnico scientifico approva l'apertura dei locali fino alle 22 e non più fino alle 18. La strada è ancora lunga perché ora serve anche il via libera politico da parte di un governo non ancora insediato, ma questo spiraglio basta per galvanizzare gli esercenti. La notizia si diffonde all'ora di pranzo e il segretario dell'Appe Filippo Segato fa il punto mescolando soddisfazione e prudenza: «Dovrebbe esserci possibilità di servire fino alle 22 i clienti seduti con massimo di quattro clienti per tavolo. Questo è un parere tecnico, dovrà poi essere tradotto in norma di legge. Dovrà esserci un'ordinanza del ministero o un decreto del presidente del Consiglio, fino a quel momento le regole restano quelle attuali. È un grande passo in avanti ma ad oggi nulla cambia. Aspettiamo l'atto del governo».

La Fipe, associazione nazionale dei pubblici esercizi, chiarisce la situazione. «Il Cts ha condiviso di valutare in modo differente i diversi profili di rischio all'interno del variegato settore della ristorazione, privilegiando chi ha a disposizione spazi e sedute per la consumazione di cibi e bevande. Tale possibilità dovrà essere accompagnata dal massimo rigore sull'applicazione misure di sicurezza sanitaria: distanziamento di un metro non solo tra i tavoli, ma anche nelle aree di passaggio, l'utilizzo sistematico dei dispositivi di protezione individuale per gli addetti al servizio, l'esposizione di una chiara informativa all'esterno dei locali con l'indicazione della capienza massima».

«E' un risultato significativo che arriva grazie ad un confronto non certo urlato, ma molto intenso e propositivo commenta Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi-. Dopo un anno nel quale le nostre attività sono state costrette a rimanere chiuse o a lavorare in condizioni proibitive, ai tavoli istituzionali ci siamo evidentemente fatti portavoce del grande disagio del settore, ma abbiamo anche cercato delle soluzioni realistiche e tempestive, dimostrando che era possibile tornare a lavorare in sicurezza. Ci auguriamo che il governo che si sta costituendo in questi giorni provveda nel più breve tempo possibile all'emanazione di un nuovo Dpcm per consentire di aprire a cena fino alle 22 in fascia gialla e durante le ore diurne in fascia arancione a chi ha spazi con tavoli. Sarà un banco di prova importante per dimostrare da parte del nostro settore maturità e rispetto delle regole e chiediamo alle forze dell'ordine e alle amministrazioni comunali di darci una mano con i controlli in questa direzione».

Nel territorio padovano contiamo complessivamente tremila attività (di queste, mille sono nel capoluogo e 300 in centro storico). La provincia conta su 1.400 bar e 1.400 altre imprese ristorative, a cui si sommano 200 di catering o locali notturni. Sono 1.500 le attività che hanno aperto lunedì, nel primo giorno di zona gialla, sfruttando l'opportunità di poter tornare a servire i clienti ai tavoli fino alle 18. Molti non avevano riaperto subito perché si tratta di attività che lavorano prevalentemente nel weekend. Ora però ci siamo: mille locali, dalle birrerie della città alle trattorie sui colli euganei, sono pronte a ripartire. Aspettando notizie da Roma.

