LO SVILUPPOPADOVA Qualcuno si è spinto perfino a definirla una data storica. «Di sicuro commenta Monica Soranzo, presidente di Padova Hotels Federalberghi Ascom oggi è la data della ripartenza. Ovviamente per qualcuno e quel qualcuno non siamo ancora noi». Le persone provenienti dai Paesi europei, Gran Bretagna e Israele non dovranno più rispettare i quattordici giorni di isolamento. «Per gli americani, chissà perché, manca ancora...