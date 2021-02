LO SVILUPPO

PADOVA Aumenta la dotazione di telecamere per la sicurezza attive in città. All'arrivo di Giordani erano 201 ora sono oltre 700 completando il sistema di videosorveglianza cittadino. Fra queste al quartiere 1 (Centro Storico) - 193; quartiere 2 - 78; quartiere 3 - 94; quartiere 4 - 88; quartiere 5 - 51; quartiere 6 - 82.

Il sistema delle telecamere è integrato da altri ulteriori 156 occhi elettronici che contribuiscono al controllo della città come ad esempio: 15 dispositivi per la lettura della targa in grado di rilevare la regolarità dei veicoli in circolazione (assicurazione, furto, revisione) posizionati nelle arterie di accesso alla città a cui ne saranno aggiunti altri 78. Inoltre 58 dispositivi per il controllo della circolazione veicolare e soprattutto pedonale in occasione di eventi e manifestazioni sportive allo Stadio Euganeo. Particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi e delle persone con i 55 dispositivi di sorveglianza nei 16 plessi cimiteriali. Dunque l'intero sistema elettronico a protezione del territorio cittadino vede di 742 dispositivi.

Quest'anno ne arriveranno altri 25 nelle aree più delicate: piazza De Gasperi, Piazza Duomo, parco delle Farfalle a Mortise, via Perosi/via A. da Zevio, rione S. Bellino, piazza Dalla Vecchia (in installazione).

L'assessore alla sicurezza Diego Bonavina: «Direi che quello che è stato portato a termine è un progetto importantissimo, perché quanto fatto nel 2020 deve essere considerato un punto di partenza: noi vogliamo continuare perché crediamo moltissimo nella videosorveglianza come deterrente per i problemi di microcriminalità che ci sono a Padova, vogliamo che la gente della nostra città sia più tranquilla, sia più sicura. È andata in questa direzione anche la scelta di installare la videosorveglianza nei cimiteri cittadini perché anche questo vuol dire dare tranquillità ai nostri concittadini. Il prossimo traguardo deve essere quello di portare la videosorveglianza anche all'interno dei parchi cittadini, perché sono delle zone molto frequentate dalle persone e abbiamo capito che la presenza del sistema di videosorveglianza è una cosa che tranquillizza molto. Noi vogliamo andare in quella direzione e speriamo di trovare le risorse per farlo il prima possibile».

