PADOVA Si fa presto a dimenticare di essere saliti, tutti, sulla stessa barca. Il covid alla fin fine ha insegnato poco in tema di coesione sociale. Ad attestarlo è l'Osservatorio Hyperion che periodicamente prende in esame testi selezionati da social network e articoli di giornale all'interno del perimetro veneto, attraverso la cosiddetta Madit, Metodologia di analisi dei dati informatizzati testuali messa a punto dall'Università di Padova, analizza dentro quei testi 180.000 parole utilizzate dalla gente. L'obiettivo è misurare quanto la comunità è coesa nel perseguimento dell'obiettivo comune di riduzione della diffusione del contagio. Il risultato è desolante.

«Il grado complessivo di coesione sociale si attesta su un valore di 10,89 (in un range da zero a venti, ndr) dopo l'allentamento ulteriore delle restrizioni, nella seconda settimana di giugno. Tale valore - rendiconta il report Hyperion - risulta significativamente decrementato dall'inizio dell'emergenza sanitaria, se si considera che ad aprile si registrava un grado 12,50. Questo espone la comunità al rischio di divisioni che possono, nel tempo, sfociare in contrapposizioni, oppure, in ancora più pericolose frammentazioni, tant'è che, per ora, la stessa comunità risulta concentrata su ciò che torna ad essere consentito e sul confronto con il passato recente. L'obiettivo, che resta comunque ridurre la diffusione del contagio, sembra diradarsi. Per generare, invece, l'effettiva fuoriuscita dall'emergenza sanitaria permane, seppure in modo più sfumato rispetto alle settimane precedenti, la presenza degli strumenti per potersi interrogare sul modo in cui interagire e sulle ricadute di una gestione frammentata dell'emergenza; dunque, è contemplata, ancora, la possibilità che il grado di coesione possa risalire nelle prossime settimane».

L'Osservatorio è coordinato dal professor Gian Piero Turchi, docente di Psicologia clinica e Psicologia delle differenze culturali al Bo, esperto in Psicologia delle emergenze. «L'orientamento dei membri della comunità veneta appare infatti sempre più verso ambiti e situazioni che risultano proprie e personali, che possono sfociare in contrapposizioni, o in ancora più pericolose frammentazioni», spiega Turchi. Durante il lockdown infatti la comunità attraversava un periodo di grande incertezza, ma disponeva di un obiettivo preciso: il contrasto al virus. Ora il fine comune sembra sfumare: si guarda all'oggi, con un orizzonte molto limitato, senza pensare che domani i numeri della pandemia potrebbero riprendere quota, con tutto quello che ne consegue.

