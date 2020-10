LO STUDIO

PADOVA C'era una volta il rito della colazione al bar, cappuccino e cornetto ancora caldo gustati al banco per chi ha più fretta, al tavolo per chi può prendersela con più calma. C'era una volta anche la pausa pranzo dal lavoro fatta al bar sotto l'ufficio, insalata, tramezzini, toast. C'era una volta la consumazione fuori casa che il Covid ha portato via. E lo si vede dai ricavi, come mostra uno studio di Confesercenti. «Nei primi otto mesi del 2020 sono diminuiti i consumi fuori casa dei padovani del 22 per cento rispetto al 2019 dice il presidente dell'associazione di categoria, Nicola Rossi L'attuale situazione di insicurezza porterà ad una perdita alla fine dell'anno di poco inferiore ai 350 milioni di euro».

SCENARIO CUPO

Uno scenario preoccupante che diventa ancora più cupo se si pensa che nelle prossime settimane potrebbe arrivare una stretta alle misure anticontagio, come il coprifuoco o un nuovo e temuto lockdown. L'osservatorio economico di Confesercenti ha analizzato le fatture di acquisto e gli incassi di 165 esercizi pubblici. Confrontando i dati raccolti riferiti al periodo tra gennaio e settembre del 2019 e del 2020 si rileva una perdita di ricavi per tutti gli esercizi commerciali. I bar sono i più colpiti e perdono il 68 per cento dei ricavi rispetto all'anno precedente. Sono seguiti dai ristoranti che registrano un meno 41 per cento, dalle pizzerie che perdono il 24 per cento e poi ci sono le birrerie che vedono un meno 14 per cento, i pub e i locali notturni un meno 6 per cento e le mense che registrano un meno 12 per cento. Il cambiamento si nota anche dal minor acquisto di merci.

CONTRAZIONE

«I prodotti per la colazione vedono una diminuzione del 31 per cento mentre quelli per aperitivo subiscono una contrazione del 22 per cento, a significare che la movida considerata tanto pericolosa per i contagi e per la quale sono stati sanzionati baristi anche nella nostra provincia incide poco nelle casse dei baristi fa notare Rossi I prodotti legati alla pausa caffè registrano una diminuzione del 28 per cento, quelli legati al pranzo e la cena del 24 per cento». I motivi che possono spiegare questa contrazione dei ricavi e quindi le perdite di baristi e ristoratori sono diversi ma sono tutti inestricabilmente legati al coronavirus. La pandemia ha modificato radicalmente molti dei comportamenti delle persone e ha dato un volto nuovo alla socialità, producendo inevitabilmente delle conseguenze sul piano economico.

DISDETTE

«Sicuramente l'origine di questa situazione preoccupante è il periodo di lockdown della scorsa primavera ma a questo va aggiunto il crescente numero delle persone che lavorano da casa in smart working, una crescente insicurezza che, anche nel periodo di riapertura, non è tornata ai consumi pre-Covid e infine il calo delle presenze turistiche e le norme di limitazione dei ristoranti spiega Rossi Inoltre, va rilevato come il recente decreto del presidente del Consiglio introduca limitazioni che inducono a maggiori incertezze nei consumatori. Abbiamo ricevuto segnalazioni di disdette anche di semplici feste di compleanno o di incontri conviviali per la sola preoccupazione di essere in ambienti chiusi al di là dei numeri imposti dal decreto. Le associazioni del settore come la nostra stanno premendo per accelerare e potenziare gli interventi a sostegno della categoria e oggi, più che mai, c'è bisogno di una urgente risposta se non vogliamo vedere chiudere centinaia di questi esercizi».

Silvia Moranduzzo

