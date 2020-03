LO STOP

PADOVA Scuola e Università, ferme al palo per altri sette giorni, cadono nella Rete. E si salvano: lezioni telematiche, piattaforme on-line, ponti-video per sostenere esami e perfino per laurearsi. Dopo una domenica di snervante attesa per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dato sempre per imminente, il rettore del Bo, Rosario Rizzuto ha scritto alla sua grande famiglia, composta da 61mila studenti e 6.400 tra docenti, ricercatori, amministrativi. Le attività didattiche - esami di profitto, esami di laurea, lezioni - fino all'8 marzo riprenderanno solo per via telematica. Le lezioni inizieranno oggi per i corsi trimestrali e per i percorsi di formazione per gli insegnanti e il 9 marzo per i corsi semestrali. Esercitazioni pratiche, stage e tirocini rimangono sospesi.

«Fino all'8 marzo le lezioni dei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, e la didattica della formazione post-lauream come dottorati, scuole di specializzazione, master, corsi di perfezionamento e formazione degli insegnanti, corsi per le professioni sanitarie, possono essere erogate esclusivamente con modalità telematiche - argomenta il prof. Rizzuto - ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie».

La modalità a distanza sarà considerata utile a certificare la presenza per i corsi a frequenza obbligatoria. Gli esami, che sono stati sospesi nel periodo di interruzione (dal 24 febbraio in poi), devono essere riprogrammati prioritariamente in questa settimana con modalità telematica che assicuri l'identificazione dei candidati. «Per favorire lo svolgimento del maggior numero di esami si autorizza - sottolinea il numero uno del Bo - la trasformazione dell'esame da scritto a orale e si stabilisce che venga data priorità agli studenti laureandi con laurea programmata nella sessione primaverile». Predisposto e fruibile già da ieri sera per i docenti un tutorial per la creazione di esami in modalità telematica. Anche le discussioni di laurea saltate verranno recuperate questa settimana e svolte per via telematica; la consegna dei diplomi con cerimonia pubblica verrà calendarizzata in data successiva, fermo restando che la data di laurea sarà quella della discussione. Fino a domenica rimarranno chiuse aule studio e biblioteche d'Ateneo, consultabili solo on-line. «Le attività di ricerca funzioneranno regolarmente, così come i servizi tecnici e amministrativi saranno regolari e aperti al pubblico. Si raccomanda tuttavia agli studenti - sottolinea il rettore - di recarsi presso gli edifici universitari solo se strettamente necessario per attività non rimandabili».

Distribuiti ovunque erogatori di disinfettanti per il lavaggio delle mani. Anche il mondo della scuola si sta attrezzando per la tele-didattica. Predisposto dall'Ufficio scolastico provinciale uno specifico canale YouTube attivo da domani, utile ai 130mila studenti in vacanza forzata, a insegnanti e famiglie. «Il nostro gruppo di lavoro, appositamente formato con esperti di scuola digitale, sta lavorando su due aspetti - illustra il provveditore Roberto Natale -: l'elaborazione di un documento di orientamento nel repertorio degli strumenti e delle applicazioni disponibili per la didattica a distanza, sorta di video on-line e la possibilità di organizzare incontri, interventi, contributi da parte di docenti, esperti, voci autorevoli della società civile, su temi generali che possono riguardare il mondo della scuola. Lo schema di programma provvisorio prevede interventi su cosa accade nella scuola al tempo di Covid-19 ma anche temi trasversali quali fake news, educazione civica, Agenda 2030, competenze relazionali. Si cercherà di indirizzare questi interventi a tutte le fasce di età».

Federica Cappellato

