LO SPORTIVO VILLAFRANCA «Un ragazzo dal cuore grande e dall'immensa bontà.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SPORTIVOVILLAFRANCA «Un ragazzo dal cuore grande e dall'immensa bontà. Mio fratello era così: un gigante buono e bello. Non ci sono altre parole da aggiungere in questo momento, per ognuno di noi Carlo è stato una parte importante della vita: ci ha lasciato un amico, un compagno di barca, un atleta, un ingegnere, un alpinista, un ottimo cuoco e non per ultimo un compagno, un fratello, un figlio. Il mio unico fratello. L'ultima volta che l'ho visto era al Velo, era contento, era felice e questo mi basta». E' la sorella maggiore Arianna...