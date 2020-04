LO SCREENING

PADOVA É stata completata la campagna di screening per Coronavirus nelle case di riposo padovane, sono positivi il 9,5% degli anziani e il 4,5% degli operatori. Il modello euganeo di contrasto al Covid-19 non guarda solo agli ospedali, ma si mostra vincente grazie anche ad un'imponente rete territoriale. Tra i punti vincenti ci sono oltre 45 mila tamponi eseguiti sulla popolazione e 3.500 pazienti Covid assistiti a domicilio. É quanto emerso in occasione della diretta Facebook trasmessa dall'Ulss 6 Euganea. «Nelle strutture residenziali abbiamo completato tamponi e test rapidi per il 100% degli ospiti e degli operatori ha spiegato il direttore generale, Domenico Scibetta - solo nelle strutture per anziani abbiamo fatto 6.200 tamponi e quasi 3 mila kit rapidi. Tamponi e kit rapidi li ripeteremo con una frequenza tale da tenere sempre sotto controllo le situazioni a rischio, sia nelle Rsa che nelle strutture per disabili». Gli anziani ospitati nelle case di riposo padovane sono circa 5 mila.

I NUMERI

«Quelli risultati positivi a tampone o kit rapido sono 539, il 9,5% del totale - spiega Paolo Fortuna, direttore dei Servizi sociali - I decessi sono stati 86, il 16% degli ospiti positivi, contro una media del 30-31% nella popolazione generale sopra gli 80 anni. Gli operatori positivi sono il 4,5% del totale». Per quanto riguarda i casi asintomatici, il dipartimento di prevenzione ha trattato 3.500 casi e continua a seguire 2.400 pazienti, per un totale di oltre 1.500 telefonate al giorno. Anche la sanità padovana si prepara ad entrare nella fase due: il numero di ricoveri, soprattutto nelle terapie intensive, è in calo e si sta riducendo la contagiosità. «Non è tempo però di abbassare la guardia puntualizza Scibetta - perché il Coronavirus resta dietro l'angolo. Richiamo alla responsabilità per la nostra vita e per quella degli altri. Di Coronavirus non muoiono solo gli anziani. Nessuno si senta immune e forte per sfidarlo. Il 20% dei decessi sono sotto i 75 anni di età».

Il modello organizzativo ha fatto la differenza nel contenimento del contagio sul territorio. L'Ulss 6 finora ha coperto 45 mila tamponi, compresi quelli effettuati nei 10 punti dei distretti. A Selvazzano e a Cittadella sono anche stati attivati i cosiddetti test drive-in, che prevedono l'esecuzione del tampone senza dover scendere dalla propria auto. Due novità importanti riguardano l'ospedale di Schiavonia. Il Covid center ha recentemente ricevuto oltre tre milioni di euro di tecnologia aggiuntiva. E dalla settimana prossima riaprirà il punto nascite della Bassa, autonomo e distaccato rispetto l'area di degenza Covid. «Dallo scoppio dell'emergenza il lavoro è stato frenetico - specifica Ivana Simoncello, direttore del Dipartimento di Prevenzione - tra i compiti c'è il monitoraggio dei cittadini positivi al Covid, la raccolta di tutte le segnalazioni dei vari laboratori, la ricostruzione del contesto sociale dei casi confermati per identificare in breve tempo i contatti stretti a rischio. In particolare abbiamo chiamato tutte le persone in isolamento domiciliare per spiegargli come comportarsi, dagli aspetti sanitari a quelli amministrativi. Si tratta di circa 1600 telefonate al giorno». L'Ulss 6 ha attivato per l'emergenza anche le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca), chiamate a garantire l'assistenza a domicilio di tutti quei pazienti, sintomatici, sospetti o positivi, che non necessitano di ricovero. «L'attività per Coronavirus si innesta a quella consueta già prestata dai servizi infermieristici domiciliari - aggiunge Piero Realdon, direttore del Distretto Terme Colli sono 3300 le persone fragili e deboli seguite dagli infermieri domiciliari in provincia per oltre 25 mila prestazioni al mese».

Elisa Fais

